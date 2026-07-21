美罗将在租约到期后关闭百利宫和长堤坊的百货商场

美罗表示，此举将使其能更好地适应不断变化的消费者偏好

美罗表示，这两家百货商场销售疲软，拖累了集团的整体收入。 图片来源：《海峡时报》

【新加坡】继对集团零售业务进行战略评估后，美罗 (Metro) 将在其位于百利宫 (Paragon) 和长堤坊 (Causeway Point) 的百货商场租约到期后予以关闭。

该公司并未提供租约到期的具体时间表。

这家主板上市公司在7月20日提交给新加坡交易所的文件中表示，公司正在“评估一系列其他零售业态，包括小型门店、多品类概念店、精心策划的零售体验和快闪店计划”。

美罗补充说，公司目前正在与现有业主及其他业主进行洽谈，以推出新的概念店，并计划逐步从现有的大型百货商场模式转型为更灵活的模式，以响应顾客的偏好。

集团首席执行官 Yip Hoong Mun 在一份声明中指出，集团的新零售策略“旨在满足顾客不断演变的期望，同时在引入新概念、新品牌和新合伙业务方面拥有更大的灵活性”。

美罗仍在敲定其新零售战略的时间表，并评估其财务影响（目前尚无法量化）。不过，公司预计此次转型不会对截至2027年3月31日的财政年度的净资产或每股收益产生重大影响。

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于7月1日完成对百利宫收购的凯德综合商业信托 (CapitaLand Integrated Commercial Trust) 在一份声明中表示，正计划优化并选择性地重新规划商场内的某些区域，以加强租户组合，引入新颖的概念和体验，其中包括目前由美罗占用的区域。

长堤坊的业主是星狮地产信托 (Frasers Centrepoint Trust)。

美罗表示，此举将使其能更好地适应不断变化的消费者偏好以及新加坡零售业的机遇。新加坡零售业持续面临充满挑战的经营环境，消费者情绪也受到通胀压力的影响。

美罗在其截至3月31日的年度业绩报告中表示，零售销售预计将保持低迷，并将对其在百利宫和长堤坊的百货商场以及线上平台的业绩造成压力。

这家同时经营房地产业务的零售商早前曾报告，这两家百货商场的销售疲软拖累了集团收入，并导致公司再次出现年度亏损。《海峡时报》