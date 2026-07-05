Metrocon计划通过惠胜置地在新加坡交易所上市

这项价值2800万新元的收购将通过以每股0.26新元的价格发行1.077亿股新股的方式完成

【新加坡】一家建筑与工程公司或将很快通过接管陷入困境的 Hatten Land 的凯利板上市地位，从而在新加坡交易所（SGX）首次亮相。

这家房地产开发商自2024年8月以来一直处于司法管理之下并已暂停交易。该公司已请求股东在7月22日举行的特别股东大会上，批准由Metrocon发起的价值2800万新元的反向收购（Reverse Takeover, RTO）交易。

若此交易获批，将为Metrocon在不进行首次公开募股（Initial Public Offering, IPO）的情况下于新交所上市铺平道路，而当前新加坡市场对其服务的需求预计将会增长。

Metrocon首席执行官Tan Kean Seng告诉《海峡时报》：“随着公司的发展，我们一直在评估成为上市公司的各种选择。”

他表示，接管Hatten Land上市地位的机会是通过介绍获得的。

“经过仔细评估，我们认为这符合我们的目标，也是寻求公开上市的合适时机。”

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Metrocon专门从事地基工程，包括在建造建筑物和基础设施之前进行打桩及其他地面准备工作。

该公司已交付多个公共住房和政府项目，包括在地铁（MRT）和轻轨（LRT）线路、隧道、运河及现有建筑物附近的工地，这些项目的施工都需要更强的技术专业知识。

Tan表示，虽然新交所已有多家上市建筑公司，包括 OKP 、 Hong Leong Asia 和 Ley Choon ，但只有 CSC 提供与Metrocon类似的服务。

他补充说，得益于稳定的政府基础设施项目储备以及私人开发商的持续需求，新加坡的建筑行业正进入一个持续增长期。

Metrocon的收入在过去三年中增长了一倍以上，从2023年的2360万新元增至2025年的6110万新元。

该公司目前处于盈利状态，未来24个月内待交付的工程合同总额为8250万新元。

此项交易也是司法管理人重组Hatten Land财务状况并恢复其股票交易策略的核心部分。

若反向收购完成，Hatten Land将更名为Metrocon，其业务重心将完全从房地产开发转移到地基工程。

这项价值2800万新元的收购将完全通过向Metrocon的所有者LBD Engineering以每股0.26新元的发行价发行约1.077亿股新股来完成。

公司将向债权人发行2240万股新股以偿还部分债务，并向支持重组的出资方发行2150万股股票。

作为重组的一部分，Hatten Land将进行股票合并，即每830股现有股票合并为一股，从而将其已发行股本从超过18.6亿股减少至约224万股。

在股票合并和新股发行后，扩大后的集团将拥有多达1.539亿股股票，按每股0.26新元的发行价计算，其市值约为4000万新元。

公司还将进行一次单独的合规配售，以不低于每股0.20新元的价格发行至多2500万股额外股份，以满足凯利板的最低公众持股量要求。

大部分募集资金将用作营运资金。

最终，Metrocon的所有者LBD Engineering预计将持有扩大后公司约60.2%的股份，而公众持股比例将在15.2%左右。

在进入司法管理程序之前，Hatten Land是马来西亚Hatten Group旗下的房地产业务分支。

其项目包括位于马六甲的Harbour City海滨综合开发项目（该项目已停工且仍未完工），以及马六甲其他开发项目中尚未售出的住宅和商业单位。

这些资产目前正由清算人管理，任何销售所得都将用于偿还贷款方。《海峡时报》