Bank of America：中东冲突推动亚洲进入能源战略反思新阶段
各国政府正在重新评估其长期能源安全，这可能刺激新的投资
- Bank of America 国际业务总裁 Bernard Mensah 表示，亚洲将是就能源安全问题展开“企业和政策层面对话”的地区。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》
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【新加坡】Bank of America 国际业务总裁 Bernard Mensah 表示，亚洲企业和政府正在进入应对中东冲突的下一阶段，许多机构已开始重新评估其长期能源安全。
他在最近接受《商业时报》采访时表示，这一转变可能刺激在可再生能源、炼油产能到新能源基础设施等领域的新投资，为银行和金融家创造机遇。
Mensah 说：“我发现，客户实际上相当有韧性——他们正在设法应对。”“他们在说：‘好吧，事情已经发生了。我们该如何处理？’”
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