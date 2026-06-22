The Business Times
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Bank of America：中东冲突推动亚洲进入能源战略反思新阶段

各国政府正在重新评估其长期能源安全，这可能刺激新的投资

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Renald Yeo

Renald Yeo

Published Mon, Jun 22, 2026 · 07:00 AM
    • Bank of America 国际业务总裁 Bernard Mensah 表示，亚洲将是就能源安全问题展开“企业和政策层面​​对话”的地区。
    • Bank of America 国际业务总裁 Bernard Mensah 表示，亚洲将是就能源安全问题展开“企业和政策层面​​对话”的地区。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】Bank of America 国际业务总裁 Bernard Mensah 表示，亚洲企业和政府正在进入应对中东冲突的下一阶段，许多机构已开始重新评估其长期能源安全。

    他在最近接受《商业时报》采访时表示，这一转变可能刺激在可再生能源、炼油产能到新能源基础设施等领域的新投资，为银行和金融家创造机遇。

    Mensah 说：“我发现，客户实际上相当有韧性——他们正在设法应对。”“他们在说：‘好吧，事情已经发生了。我们该如何处理？’”

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    BankingBank of America CorpIran warEnergy security

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