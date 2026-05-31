Mizuho计划在新加坡扩大招聘，助力亚洲业务下一阶段增长
亚太区首席执行官 Koichi Zaiki 表示，印度是日本客户的首选投资目的地
- Mizuho亚太区首席执行官 Koichi Zaiki（左）与亚太区银行业务主管 Joris Dierckx。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》
本文由AI辅助翻译
【新加坡】日本银行业巨头Mizuho的亚太区首席执行官 Koichi Zaiki 表示，该行正寻求进一步扩大其新加坡员工队伍，并加强特定领域的能力，以满足日益增长的客户需求。
他在最近接受《商业时报》采访时透露，尽管该行尚未设定具体的招聘目标，但其新加坡员工总数（包括其Mizuho证券部门的员工）在过去三年中增长了30%，达到约1200人。
预计未来的招聘步伐将比近几年更为稳健，招聘重点将集中在行业覆盖、银团贷款、咨询和全球市场等领域。
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