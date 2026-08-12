核心业务增长强劲，速美融资上半年净利激增77.3%至5250万新元

董事会宣布派发每股0.0025新元的中期免税股息

上半年营收增长34.1%至3亿2570万新元，高于去年同期的2亿4300万新元 照片：MONEYMAX

[新加坡] 典当行速美融资金融服务 (MoneyMax Financial Services) 于周二（8月11日）公布，截至6月30日的上半年净利润飙升77.3%，从去年同期的2960万新元增至5250万新元。

在核心业务部门强劲增长的推动下，上半年营收增长34.1%至3亿2570万新元，高于去年同期的2亿4300万新元。

典当业务部门的营收增长了60.1%，从2025年上半年的4320万新元增至6920万新元，这得益于贷款组合扩张带来的更高利息收入。

与此同时，在销量增加的推动下，黄金和奢侈品零售与贸易部门的营收增长30.6%，达到2亿4500万新元，而此前为1亿8770万新元。

董事会宣布派发2026年上半年每股0.0025新元的中期免税股息。去年同期未派发股息。

为加速区域扩张，该集团今年迄今已在新加坡和马来西亚增设26家新店，使其门店总数达到139家。集团预计在年底前于该区域再开设10家门店，但这将取决于监管部门的批准及运营准备情况。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

在此期间，速美融资金融服务也成功转至新交所主板，并通过配售5300万股新股募集了4430万新元的资金总额，以支持扩张计划和日益增长的典当需求。

速美融资金融服务执行主席兼首席执行官 Dato’ Sri Dr. Lim Yong Guan 表示：“我们创纪录的上半年业绩反映了速美融资金融服务多元化商业模式的实力和韧性。”

展望未来，该集团指出，尽管黄金零售与贸易业务可能因消费者情绪谨慎和更广泛的宏观经济不确定性而面临短期疲软，但其典当服务的需求预计将保持韧性。

速美融资金融服务表示，在无不可预见的情况下，预计其2026财年的全年盈利能力将高于2025财年。

在业绩公布前，速美融资金融服务的股价周二上涨0.6%，收于0.86新元，上涨0.005新元。