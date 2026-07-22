因预计上半年净利润将“显著改善”，明讯股价上涨11%

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这主要得益于其典当业务部门更为强劲的财务表现。

该集团表示，其黄金和奢侈品的零售与交易业务也做出了贡献。 照片来源：《商业时报》资料图

【新加坡】明讯金融服务 (MoneyMax Financial Services) 的股价在周三（7月22日）开盘后不久一度上涨高达11%，于上午9时达到0.86新元的盘中高点。

此前，该公司于周二宣布，由于其典当业务部门的财务表现更为强劲，预计其上半年净利润将录得“显著改善”。

这得益于典当贷款应收款的持续增长所带来的更高利息收入。

该集团补充说，其黄金和奢侈品的零售与交易业务也做出了贡献，这得益于收入和毛利率的改善。