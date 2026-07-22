The Business Times
business-time-50
HOT STOCK

速汇金因预计上半年净利润将“显著改善”，股价收盘上涨5.2%

这归因于其典当业务部门更强劲的财务表现。

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Deon Loke

Deon Loke

Published Wed, Jul 22, 2026 · 09:43 AM — Updated Wed, Jul 22, 2026 · 08:28 PM
    • 该集团表示，其黄金和奢侈品的零售与交易业务部门也对此有所贡献。
    • 该集团表示，其黄金和奢侈品的零售与交易业务部门也对此有所贡献。 图片来源：《商业时报》资料图

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    [新加坡] 周三（7月22日）开盘后不久， 速汇金金融服务 (MoneyMax Financial Services) 的股价涨幅一度高达11%，于上午9点达到0.86新元的盘中高点。

    该公司于周二发布公告称，因其典当业务部门财务表现强劲，预计今年上半年的净利润将录得“显著改善”

    这得益于质押贷款应收款的持续增长所带来的更高利息收入。

    该集团补充道，其黄金和奢侈品的零售与交易业务部门也对此有所贡献，这得益于收入和毛利率的改善。

    该股最终收盘上涨5.2%（即0.04新元），报0.815新元。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    MoneyMaxHot Stock

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Know what you’re retiring to, not just what you’re retiring from. Retirement is a good time to rebuild healthy habits, such as exercise.

    How I knew I was ready to retire at 50

    From left: Coinbase’s Hassan Ahmed; MAS’ Kenneth Gay; Coinbase’s John O’Loghlen; EDB’s Seah Yueh Chinn; and Coinbase’s David Ko at the opening of the crypto exchange’s Singapore office.

    Coinbase to expand Singapore operations, grow headcount to 200 despite global restructuring

    Philippine’s Maharlika support for Petron through a credit facility shows the sovereign fund’s role in the nation’s energy security.

    Early payout from Philippines’ Maharlika Investment Fund raises eyebrows over its true nature

    The two-storey bungalow on the site. The latest indicative price reflects S$3,313 psf on the land area.

    Lermit Road bungalow owned by family of Dennis Lee’s son on the market at S$98.8 million

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More