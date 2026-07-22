速汇金因预计上半年净利润将“显著改善”，股价收盘上涨5.2%
这归因于其典当业务部门更强劲的财务表现。
- 该集团表示，其黄金和奢侈品的零售与交易业务部门也对此有所贡献。 图片来源：《商业时报》资料图
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 周三（7月22日）开盘后不久， 速汇金金融服务 (MoneyMax Financial Services) 的股价涨幅一度高达11%，于上午9点达到0.86新元的盘中高点。
该公司于周二发布公告称，因其典当业务部门财务表现强劲，预计今年上半年的净利润将录得“显著改善”。
这得益于质押贷款应收款的持续增长所带来的更高利息收入。
该集团补充道，其黄金和奢侈品的零售与交易业务部门也对此有所贡献，这得益于收入和毛利率的改善。
该股最终收盘上涨5.2%（即0.04新元），报0.815新元。
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