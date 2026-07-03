DWS表示：在多极化世界格局下，更多亚洲投资者正转向欧洲以实现投资组合多元化

他们也在关注第一波人工智能投资浪潮之外的投资主题

DWS客户覆盖部门全球主管 Dirk Goergen 表示，亚洲投资者希望看到欧洲将在这个多极化的世界中扮演何种角色。 图片来源：DWS

【新加坡】随着地缘政治格局日益碎片化重塑全球投资流向，已将大量资本配置在美国的亚洲投资者正越来越多地寻求向欧洲进行多元化投资。

这一观点来自欧洲资产管理公司DWS的客户覆盖部门全球主管Dirk Goergen。

他在周四（7月2日）接受《商业时报》独家专访时表示，这些投资者“希望看到欧洲将在这个多极化的世界中扮演何种角色”。

他补充说，这些投资者也在重新评估他们在美国市场的集中风险敞口，并寻求第一波人工智能浪潮之外的投资主题。

BNP Asset Management 2025年的一项调查发现，在澳大利亚、日本、香港和新加坡的300名受访投资者中，有四分之三计划在未来12个月内增加对欧洲的资产配置。

Goergen 表示，许多亚洲投资者将欧洲视为一个“深度工业化”地区，其在能源、制造业产业群和基础设施领域拥有成熟优势，同时也能从人工智能的应用中受益。

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他补充说，投资者现在正将目光投向直接的人工智能投资之外。“人们在关注这波人工智能热潮的第二波是什么。这不仅仅是一个科技主题，而正在成为一个更广泛的主题。”

他还指出欧洲与亚洲之间紧密的投资联系。例如，德国和日本有相似之处，两国都被誉为“工程师的国度”。

他说，这有助于亚洲投资者更好地理解欧洲在工业化、人工智能和能源领域的作用。

投资欧洲

DWS认为，尽管近年来面临一系列挑战，包括出口竞争加剧、供应链中断、2022年俄罗斯入侵乌克兰后引发的能源危机以及美国安全承诺的减少，但欧洲正进入一个新的投资阶段。

确实，一些投资者对欧洲仍持谨慎态度，理由是经济增长放缓、政治格局碎片化，以及贸易和财政政策存在不确定性。

但DWS仍认为当地存在更多机遇，特别是随着欧盟（EU）加大力度提升全球竞争力，减少对美国和中国的依赖，其成员国也在推行以资本市场一体化为核心的竞争力议程。

DWS表示，正在顺利转型的行业包括国防、能源、清洁技术、数字与先进技术、航天和交通等领域。

DWS指出，在能源领域，可再生能源的发展势头强劲。目前，可再生能源发电量占比已达48%，高于2015年的30%。

Goergen特别指出，在柏林于2025年推行5000亿欧元（5723亿美元）的经济转型计划后，德国已成为亚洲投资者尤为关注的地区。

他说：“过去几年，无论从哪个角度看，尤其是在改革议程方面，德国一直非常沉寂。现在它终于苏醒过来，并重新开始发挥引领作用。”

投资者变得更具选择性

Goergen指出，美国和欧洲的风险偏好正在“加速和改善”，但在亚洲则不那么明显。

他表示，在专注于固定收益（主要是美元债券和欧洲债券）的全球养老金客户中，美国和欧洲的投资者正从投资级债券转向高收益债券。

然而，在股票领域，随着客户寻求从主题驱动的纯增长型股票中分散投资，更多客户正在进行再平衡，从纯增长型转向价值增长型。他表示，这已为DWS的顶级股息基金带来了“大量资金流入”。

Goergen认为，主动和被动投资策略各具优势，都能为全球的机构和零售投资者提供支持。

他指出，鉴于近期的市场波动，对主动投资的需求已经增长，客户正在寻求投资建议和机会。

但他补充说，对多资产投资组合的需求则较为平淡；该领域的投资者更青睐被动策略，以在特定资产类别中寻求多元化。

新加坡作为门户

Goergen表示，鉴于新加坡拥有强大的主权财富基金网络和财富管理行业，它仍然是进入亚洲的关键门户。

“社群的聚集效应始终是关键。整个金融界都汇聚于此，这正是其魅力所在。”

这也是DWS选择新加坡作为其路演最后一站的原因之一。

他说：“我们正在强调欧洲的转型议程——欧洲目前正大力投资于其未来，从长远来看，将欧洲作为投资组合的多元化配置选择也至关重要。”