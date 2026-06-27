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增加现金服务，而非放弃数字支付——扩大现金取用渠道并不意味着新加坡支付系统发展在倒退

观察人士指出，在诈骗和欺诈案件频发的背景下，现金在建立消费者信心方面仍扮演着重要角色。

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Tan Nai Lun

Tan Nai Lun

Published Sat, Jun 27, 2026 · 09:00 AM
    • DBS、OCBC、UOB和Nets将确保到2027年，每一座建屋发展局（HDB）组屋的500米范围内都设有自动取款机、分行或现金提取点。
    • DBS、OCBC、UOB和Nets将确保到2027年，每一座建屋发展局（HDB）组屋的500米范围内都设有自动取款机、分行或现金提取点。 照片：TAY CHU YI, BT

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】观察人士表示，新加坡扩大现金取用渠道的举措，并不标志着其在成为“轻现金社会”的道路上有所退缩，而是反映出一种日益增长的共识，即在该国升级支付基础设施的过程中，金融普惠仍然至关重要。

    他们补充说，尽管数字支付的主导地位日益增强，但在诈骗和欺诈案件增多的背景下，实体现金在给予消费者信心方面仍发挥着作用。

    周四（6月26日），DBS、OCBC、UOB和Nets表示，作为更好地服务老年人银行需求的多项举措之一，它们将确保自动取款机、分行和现金提取点到2027年覆盖至每一座建屋发展局组屋的500米范围内

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