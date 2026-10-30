因海外资产贡献疲弱 丰树泛亚商业信托第二季每单位派息下滑3.5%
怡丰城的增长及财务费用降低抵消了部分跌幅
- 怡丰城B2层近期完成了翻新工程，继续为该房地产投资信托的稳定性提供支撑。 照片：《商业时报》档案
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】丰树泛亚商业信托（ MPACT ）的管理人于周五（10月30日）公布，其截至9月底的第二季度每单位派息（DPU）下滑3.5%，至0.0194新元，低于去年同期的0.0201新元。
管理人表示，这主要是由于其海外房地产的贡献减弱，部分原因包括日本的Fujitsu Makuhari Building租约未获续签、中国市场环境充满挑战，以及香港持续面临不利因素。
三项已脱售资产——TS Ikebukuro Building、Abas Shin-Yokohama Building以及又一城（Festival Walk）的办公楼部分——不再贡献收入，这也对丰树泛亚商业信托的盈利造成了压力。
较低的财务费用，以及怡丰城（VivoCity）购物中心在其B2层资产提升计划完成后表现强劲和租金持续增长，部分抵消了跌幅。
第二季度营收下滑5%至2.075亿新元，去年同期为2.185亿新元。房地产净收入（NPI）则下滑6.3%至1.535亿新元，去年同期为1.639亿新元。
本季度的可派发收入下滑2.9%至1.031亿新元，去年同期为1.062亿新元。
第二季度的派息将于12月16日支付，记录日为11月10日。
截至9月底的上半年，丰树泛亚商业信托的每单位派息下滑3%至0.039新元，去年同期为0.0402新元。可派发收入下跌2.7%至2.073亿新元，去年同期为2.13亿新元。
营收同比下降5.3%至4.139亿新元，而房地产净收入则下跌6.5%至3.083亿新元。
丰树泛亚商业信托管理人总裁Sharon Lim表示：“新加坡市场占我们投资组合管理资产的6.1%，占房地产净收入的68%，仍然是我们的基石。怡丰城继续提供稳定性，我们认为还有进一步优化的空间。”
她补充说：“与此同时，丰树商业城（Mapletree Business City, 简称MBC）已承诺的重要租约将从2027财年第三季度开始逐步生效，为租金收入做出贡献。在市况持续疲软的海外市场，我们的重点是维持入驻率和现金流的稳定。”
截至9月30日，丰树泛亚商业信托的投资组合承诺入驻率从6月底的84.4%提高至85.6%。在丰树商业城，承诺入驻率升至95.4%，其重要承诺租约预计将从第三季度开始逐步贡献租金收入。
丰树泛亚商业信托的单位价格周四收盘报1.13新元，下跌0.9%，即0.01新元。
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