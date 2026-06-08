纳斯达克100指数再创新高，进入未知领域

截至6月4日，纳斯达克100指数延续其强劲涨势，一度触及30,762点的历史新高，最终收于约30,407点。

该指数在过去12个月内上涨超过40%，延续了自2026年3月急剧回调后加速上扬的势头。

尽管市场对通货膨胀、利率和高企的债券收益率感到担忧，但投资者对成长型和科技股的兴趣依然强韧，推动该指数创下新高。

本轮涨势标志着市场从今年早些时候出现的技术性疲软中显著复苏。在2026年2月跌破50日和100日简单移动平均线（SMA）后，市场似乎容易出现更深度的回调。

这次回调在2026年3月成为现实，当时围绕美伊冲突的地缘政治紧张局势引发了广泛的市场抛售。纳斯达克100指数跌至23,850点区域，测试了自2025年底以来未见的水平，并逼近其200日SMA。然而，这次下跌被证明是暂时的。随着紧张局势缓和以及停火谈判的出现，买家积极重返市场，推动了一轮强劲复苏，使该指数从3月份的低点回升了超过6000点。

此次反弹中最重要的技术进展之一，是决定性地突破了位于26,030点至26,180点的前期双顶阻力位。通过经典的阻力转支撑，该区域现已转变为一个主要支撑区。这次成功的突破有效地消除了早前双顶形态的看跌信号，并恢复了长期看涨趋势。

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从动能角度看，纳斯达克100指数依然坚挺看涨。然而，技术指标显示其上涨步伐可能正在放缓。

相对强弱指数（RSI）已升至70的传统超买阈值之上，反映出强劲的买盘动能。与此同时，当指数持续创出新高时，RSI却开始形成更低的高点。这种看跌背离并不一定预示着即将出现逆转，但它确实表明，与本轮上涨的早期阶段相比，上行动能正在减弱。

由于该指数目前处于创纪录水平，上方已无历史阻力位。因此，心理价位变得越来越重要。若能持续守住30,000点关口，将巩固当前突破的强度，并可能为指数迈向31,000点和32,000点等下一个重要里程碑铺平道路。

如果涨势遭遇获利回吐压力，第一个警告示牌将是指数持续回落至30,000点水平以下。初步支撑可能出现在上升的20日SMA附近（目前位于29,700点区间上部），其次是位于27,600点区域的50日SMA。更重要的是，今年早些时候的突破区域，即26,030点至26,180点之间，仍然是关键的结构性支撑水平。

只要该区域能够守住，整体的看涨前景就将保持不变，任何回调都可能被视为持续上升趋势中的一次修正。

尽管宏观经济发展、通胀数据、美联储政策预期以及债券市场动向将继续影响市场情绪，但技术面依然保持良好。纳斯达克100指数已成功突破过去一年中最重要的阻力区之一，并继续在主要移动平均线上方交投。

总而言之，纳斯达克100指数仍处于强劲的看涨趋势中。尽管动能指标显示，短期内涨势可能变得过度，但只要指数守住30,000点，尤其是守住26,030点至26,180点的支撑区，整体趋势就依然稳固向好。在市场进入未知领域并探索下一阶段上涨的过程中，投资者应继续密切关注这些关键水平。

本文作者是Phillip Securities的交易与投资者教育经理