关键支撑位守住，纳斯达克100指数进入盘整期

尽管近几周市场波动性有所加剧，但随着投资者评估企业盈利、货币政策预期以及科技股引领的涨势的可持续性，更广泛的长期上升趋势保持不变。 照片：路透社

自2026年8月初以来，纳斯达克100指数在今年上半年录得显著上涨后，进入了盘整期。继6月初创下历史新高后，该指数经历了约10%的健康回调，最终在7月底附近找到支撑并展开反弹。尽管近几周市场波动性有所加剧，但随着投资者评估企业盈利、货币政策预期以及科技股引领的涨势的可持续性，更广泛的长期上升趋势保持不变。

近期的市场走势也反映出板块轮动加剧，科技股在最近的财报季中经历了更大幅度的波动。

此次回调是自3月份低点强劲上涨以来的首次有意义的修正。在6月至8月期间，纳斯达克100指数形成了一个短期下降通道，从峰值回落约10%，随后从100日简单移动平均线 (SMA) 强劲反弹。此轮复苏已将指数推回至50日SMA附近，但价格仍略低于自6月以来限制反弹的下降趋势线。这表明，尽管买盘势头有所改善，但仍需决定性地突破该趋势线，才能确认新一轮上升趋势的开始。

从技术角度来看，该指数正逼近一个重要的阻力区。第一阻力位位于30,000点的心理关口和30,200点附近的38.2%斐波那契回撤位之间。该区域是当前反弹面临的直接障碍，并将可能决定近期的复苏是演变成大牛市趋势的延续，还是仅为回调过程中的暂时性反弹。

若能持续突破30,200点，将表明买盘势头增强，并可能为指数升向下一个技术目标31,137点（即近期跌幅的50%斐波那契回撤位）铺平道路。突破这些阻力位也将扭转6月至8月盘整期间形成的短期看跌结构。

下行方面，首个支撑区预计在28,900点至29,050点之间，这是7月反弹期间买盘兴趣出现的区域。如果该区域失守，市场焦点将转向27,940点附近的100日SMA，该均线在最近的回调中成功支撑了市场，并继续作为一个重要的中期趋势指标。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

更关键的长期支撑位在26,600点附近的200日SMA。自3月至4月复苏以来，该水平尚未受到考验，并持续定义着2026年以来形成的更广泛牛市结构。若决定性跌破200日SMA，将意味着市场情绪显著恶化，并可能使指数面临更深度的回调，重返3月至4月的低点，从而基本上扭转上半年的大部分涨幅。

尽管近期的回调中断了今年早些时候的强劲势头，但整体技术前景仍然具有建设性。成功守住100日SMA表明机构的买盘兴趣依然存在，而当前的盘整可能为下一轮方向性走势奠定基础。然而，指数未能收复下降趋势线，这突出表明在阻力位被决定性突破之前，近期仍需保持谨慎。

综上所述，纳斯达克100指数在经历了上半年的强劲上涨后，正在进行健康的盘整。30,000点至30,200点的阻力区将是需要关注的关键区域，若能突破，可能为升向31,137点铺平道路。下行方面，28,900点至29,050点提供了第一道支撑，其后是27,940点附近的100日SMA和更重要的26,600点附近的200日SMA。只要该指数保持在主要长期移动平均线上方，整体牛市格局就依然完整，尽管在出现下一次持续性突破之前，市场可能会继续盘整且波动性加剧。

作者是辉立证券 (Phillip Securities) 的交易与投资者教育经理