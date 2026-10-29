网联宽频信托上半年每单位派息增长1.1%至0.0274新元

尽管营收下滑2.2%至2.026亿新元

网联宽频信托的信托管理人指出，持续的成本压力可能会对该光纤网络运营商的息税折旧及摊销前盈利赚幅构成压力。 照片来源：NETLINK NBN TRUST

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（新加坡讯）主板上市公司网联宽频信托 (NetLink NBN Trust) 于周四（10月29日）公布，其截至9月30日的上半财年每单位派息 (DPU) 为0.0274新元，同比增长约1.1%。

尽管上半年营收从去年同期的2.071亿新元下滑2.2%至2.026亿新元，但可派发给单位持有人的股息仍有所增加。

这笔派息将于11月24日支付给单位持有人。

该光纤网络运营商的信托管理人在一份晚间提交给交易所的文件中指出，其息税折旧及摊销前盈利 (Ebitda) 的小幅增长，主要得益于成本的降低。

这包括运营和维护成本，以及安装和辅助项目的直接成本。其他运营支出有所下降，原因在于物业、厂房和设备减记减少、租赁空间归还后租赁成本降低，以及前期维护成本超额计提的转回。

据称，成本的降低足以抵消营收下降、其他收入减少以及员工成本上升的影响，而员工成本上升主要是由于劳动力资本化程度降低所致。

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网联宽频信托将营收下降归因于几个因素，包括安装相关及其他收入减少290万新元；因项目完工数量减少导致辅助项目收入减少150万新元；以及中心机房收入下降，尽管这一下降被主机托管收入的增加部分抵消。

前景展望

展望未来，信托管理人预计，得益于其服务的必要性及其受监管的商业模式，集团的业务前景将保持韧性。

信托管理人指出，持续的成本压力可能会对其Ebitda赚幅构成压力，而其税后利润预计将受到Seletar中心机房带来的更高运营成本和折旧，以及对系统和光纤基础设施持续投资的影响。

信托管理人还预计，截至2027年3月31日的财年，每单位派息将与前一财年同期保持稳定。

在该消息公布前，该股周四收盘持平于0.93新元。