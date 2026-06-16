美联储新主席Warsh面临挑战 主持其上任后首次艰难利率会议

NEWS ANALYSIS

美联储本周降息的可能性不大，但市场焦点全部集中在Warsh将于会后新闻发布会上指明的政策方向。

美联储主席Kevin Warsh预计将在本周三结束的政策会议上维持利率不变。 图片来源：彭博社

美国联邦储备委员会（美联储）新任主席Kevin Warsh将于周三（6月17日）作为央行行长作出其首个政策决定，市场正密切关注他的首次决策，这可能会提振全球市场情绪，也可能使其受挫。

尽管市场普遍预期他将在为期两天的会议结束时将利率维持在4.5%至4.75%的区间不变，但他在政策声明及会后新闻发布会上阐述的理由，可能会为今年下半年的全球市场定下基调。

美国与伊朗之间的谈判取得突破，极大地缓解了通胀压力——同时也减轻了Warsh所面临的压力——因为这导致了石油期货价格的暴跌。

这反过来又小幅拉低了国债收益率。但能源策略师警告称，因霍尔木兹海峡关闭所引发的石油和液化天然气短缺问题，不会因为美国副总统JD Vance周五在瑞士的大笔一挥就烟消云散。

伊朗仍可能试图对通过海峡的船只征收通行费。即使船只能够顺利通行，也需要一些时间来弥补因战争造成的数亿桶全球石油缺口。

随着消费者要求更高的工资以应对上涨的物价，而商家则不断提价以覆盖工资成本，通胀的自我实现循环可能已经形成。

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上月接替Jerome Powell的Warsh正处于一个棘手的境地。他必须应对总统Donald Trump。尽管Trump保证在提名前未向Warsh索取任何承诺，但他已非常明确地表示，希望美联储进一步降息。

另一位由Trump任命的官员、前白宫经济顾问Stephen Miran，在其担任美联储理事的头六个月里，抓住一切机会附和总统的降息呼吁。

Warsh还必须应对利率制定委员会中的鹰派成员，他们呼吁美联储为加息奠定基础。

Powell也可能加入鹰派阵营，他已誓言将留任理事会，直到Trump停止对美联储的法律攻击。

最后，Warsh还需应对债券市场，该市场已经消化了2026年底加息的预期。

当然，市场往往是最难对付的对手。如果他回到美联储早前的宽松倾向立场，他可能会唤醒“债券义警”。

如果国债市场察觉到央行在对抗通胀方面变得松懈，市场将通过推高收益率来亲自应战，即使在美联储正在降息或维持基准利率不变的情况下也是如此。

推动生产率增长

6月5日，在5月份就业增长数据意外强劲后，标普500指数大幅下跌。

就业市场的意外复苏——其中数据中心发展带来的提振似乎超过了人工智能取代工人所带来的拖累——被视为几乎肯定会引发加息，因为紧张的商品和劳动力市场相结合，为通胀创造了理想条件。Standard Chartered的经济学家表示，多达六名利率制定委员会成员可能会在所谓的“点阵图”上标出预期的加息。

这些经济学家表示，如果在本周美联储政策会议后的几周内，有投票权的成员透露他们对未来加息的立场，这可能会对市场产生影响。Standard Chartered的经济学家表示，Warsh本人可能倾向于降息，但他不太可能在首次会议上推动这一立场。事实上，政策声明对利率前景的看法可能会变得非常中性。但策略师们表示，Warsh可能会在其他方面发挥其影响力。Standard Chartered的经济学家预测：“（声明中）可能会加入这样一句话：‘如果生产率增长的提速得以持续，可能会影响产出、就业和通胀的轨迹’。”

“生产率增长是Warsh一直强调的一点，这将被视为Warsh将辩论稍微推向鸽派方向。”

对股市而言，任何朝这个方向的推动都可能会延续美伊协议达成后的释然性反弹——当然，前提是Warsh能设法说服“债券义警”们也认同这一点。