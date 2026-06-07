珍宝集团斥资1000万新元建新总部，以聚焦上海的中国策略及保费餐饮谋求增长

集团首席执行官 Ang Kiam Meng 相信，随着投资开始显现成效，集团的盈利将在2027财年得到改善。

珍宝集团首席执行官兼执行主席 Ang Kiam Meng 表示，迁至更大的总部对于为业务的未来发展做好准备是必要的。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

【新加坡】凯利板上市的海鲜餐饮集团珍宝（Jumbo）准备扩大其在中国和东南亚的业务版图，同时在国内通过保费餐饮概念和进军机构餐饮服务来实现业务多元化。

为这些增长计划提供支持的是，该集团投资1000万新元在太成街设立新总部（HQ）。该设施将企业办事处和中央厨房整合至一个占地超过9万平方英尺的地点，面积几乎是其旧址的两倍。

珍宝集团首席执行官兼执行主席 Ang Kiam Meng 在接受《商业时报》独家专访时表示，此次搬迁完全由内部国库出资，是为了给业务的未来发展做好准备，因为集团的运营规模已开始超出现有设施的负荷。