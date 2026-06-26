新交所与金管局成立新股票市场小组，为市场复苏注入动力

该小组的优先事项包括与利益相关者进行更深入的互动，以及巩固市场基础

股票市场执行委员会将让行业利益相关者就股票市场检讨小组所推出措施的执行情况提供反馈。 照片来源：《商业时报》

【新加坡】新成立的股票市场执行委员会 (EMIC) 将把加强外展和沟通列为主要优先事项之一，以监督旨在复苏新加坡股票市场的各项措施。

这包括与散户和机构投资者、潜在发行人、上市顾问及经纪商进行更深入的互动。

新加坡交易所 (SGX) 的一位发言人告诉《商业时报》：“我们将通过加强投资者教育来支持这项工作，以传达新加坡股票市场不断变化的价值主张，并增进投资者对新经济领域和商业模式的理解，从而吸引此类公司前来上市。”

该委员会由新加坡金融管理局 (金管局) 和新交所联合领导，其成立是在2025年11月宣布的，当时股票市场检讨小组公布了旨在加强新加坡股票市场的最终建议。

其任务是监督检讨小组各项建议的有效和及时执行，这些建议围绕三大支柱展开——供应、需求以及连通性/交易。

该委员会的12名成员来自资本市场生态系统的各个领域，其名单已于上周在LinkedIn的一篇帖子中公布。

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新交所表示，除了执行工作，该委员会还将作为一个平台，供行业利益相关者就措施的推行情况提供反馈，同时监控市场反应并解决执行过程中出现的问题。

金管局和新交所将定期与委员会成员沟通，正式会议计划每年至少召开两次，必要时会更频繁。

新交所发言人指出，随着各项举措的推行和里程碑的达成，将会提供最新进展，会议讨论内容也可能在适当时候公开发布。

EMIC成员Clifford Lee表示：“在最初的六个月里，我们将密切关注更多进展，同时也会审视还有哪些工作需要完成。” Clifford Lee同时也是DBS银行的董事总经理兼投资银行全球主管，并曾任职于股票市场检讨小组。

他告诉《商业时报》，该委员会不仅将在新加坡，也将在整个区域提高外界对这些措施的认识。

检讨小组的另一个重点领域是巩固市场基础。这包括完成对做市商生态系统的审查，并提升支持交易流动性的能力，尤其是针对中小型股。

推进“价值释放”议程是另一项优先任务。这包括鼓励上市公司（包括在董事会层面）加强投资者关系，并更清晰、更一致地阐明其价值创造战略。

“比赛才刚刚开始”

除了这些优先事项，检讨小组将继续在需求支柱下已产生的早期势头基础上再接再厉，其中的股票市场发展计划 (EQDP) 帮助将额外资本引入了新加坡股市。第三批EQDP基金经理名单将于今年下半年公布。

当被问及委员会将如何评估其有效性时，DBS的Lee表示，关键指标包括一级市场的活跃度，例如首次公开募股的数量，以及由新交所日均成交额衡量的交易流动性。

他补充道：“我们才刚刚开始比赛，但去年已经看到了良好的势头。”

Lee指出，中小型股板块的活动日益活跃，这表明包括EQDP在内的措施正开始产生积极影响。

本月早些时候，新交所报告称，强劲的交易活动和所有市场板块持续的投资者参与，使其证券市场成交额在2026年5月同比增长70%，达到458亿新元。

总体而言，证券日均成交额 (SDAV) 同比攀升79%至24亿新元，是自2007年10月以来的最高水平。

新交所发言人表示：“我们对市场的广泛改善感到鼓舞。”他指出，非海峡时报指数成份股的势头持续加速。

这些股票的日均成交额在5月份环比增长22%，是2025年5月数字的三倍多。机构投资者也连续第三个月成为这些股票的净买家。

与此同时，按市值计算，新加坡已超越区域同行，成为东南亚最大的股票市场。

Lee说：“我们正努力使新加坡证券交易所不仅对新加坡发行人，也对亚洲乃至全球的发行人都具有吸引力。”

他补充说，随着时间的推移，更多拥有国际业务的公司可能会选择在新加坡上市，并以具有全球业务版图的发行人NTT DC Reit为例。

EMIC的成员包括：

Clifford Lee，DBS银行董事总经理兼投资银行全球主管

Andy Tai，高盛 (Goldman Sachs) 东南亚投资银行主管

Rohit Sipahimalani，Temasek首席投资官

Kok Ping Soon，新加坡工商联合总会 (Singapore Business Federation) 总裁

Jenny Sofian，新加坡投资管理协会 (Investment Management Association of Singapore) 主席兼Fullerton Fund Management总裁

Geoffrey Yeo，新加坡企业发展局 (Enterprise Singapore) 助理局长（能力、产品与政策）

Luke Lim，新加坡证券业协会 (Securities Association of Singapore) 副主席兼辉立证券 (Phillip Securities) 董事经理

David Gerald，新加坡证券投资者协会 (Securities Investors Association (Singapore)) 创始人、会长兼总裁

Shane Chesson，新加坡创业投资及私募股权投资协会 (Singapore Venture & Private Capital Association) 副主席兼Openspace Capital创始合伙人

Tan Tze Gay，Allen & Gledhill律师事务所合伙人兼股权资本市场主管

Sharon Lau，Latham & Watkins律师事务所合伙人

Mah Kah Loon，安永企业融资 (EY Corporate Finance) 高级顾问

一位新交所发言人表示，该委员会的构成“反映了资产管理公司和投资者、中介机构以及市场运营商等领域的行业专业知识的平衡，以确保有效执行并与生态系统的需求保持一致”。

该发言人补充说，选择这些成员是基于他们与市场活动的紧密联系和实地见解，这使委员会能够专注于实际问题，并对不断变化的市场状况迅速做出反应。