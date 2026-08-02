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蔚来7月交付35,934辆汽车，同比增长71%

该集团累计交付量已达到120万辆

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Evan See

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Published Sun, Aug 2, 2026 · 09:18 PM
    • 今年迄今，蔚来已录得227,057辆的交付量。
    • 今年迄今，蔚来已录得227,057辆的交付量。 图片来源：BLOOMBERG

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    [新加坡] 中国电动汽车巨头 蔚来 在7月份交付了35,934辆汽车，同比增长71%。

    该集团在周六（8月1日）提交给交易所的文件中表示，交付的车辆包括20,008辆蔚来品牌、10,155辆Onvo品牌和5,771辆Firefly品牌汽车。

    这使得今年迄今的总交付量达到227,057辆，较2025年同期增长68%。

    截至2026年7月31日，累计交付量达到120万辆。

    该集团表示，其蔚来全新ES8的累计交付量于7月22日达到13万辆。

    该集团于7月10日开始交付ES8的五座版本；目前提供五座、六座和七座配置。

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    该公司表示，扩充后的产品线将“加强蔚来在高端大型五座和高端三排座SUV细分市场的影响力”。

    蔚来此前曾被美国指控协助中国军方，但该公司否认了这些指控。

    今年6月，美国国防部将蔚来与比亚迪和阿里巴巴等主要科技同行一起列入“中国军事企业”名单。

    蔚来表示，将就其被列入名单一事与美国国防部进行交涉。

    周五，蔚来股价上涨2.9%（即0.14美元），收于4.94美元。

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