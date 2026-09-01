The Business Times
business-time-50

蔚来第二季度营收增长，净亏损同比收窄89.4%至5.28亿元

第二季度汽车销售额为291亿元，同比增长80.1%，环比增长27.5%

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Evan See

Evan See

Published Tue, Sep 1, 2026 · 08:35 PM
    • 净亏损同比收窄主要得益于营收增长，总营收同比增长69.1%，达到321亿元。
    • 净亏损同比收窄主要得益于营收增长，总营收同比增长69.1%，达到321亿元。 照片：路透社

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    [新加坡] 中国电动汽车 (EV) 制造商 蔚来 (Nio) 公布，截至2026年6月30日的第二季度净亏损为5.28亿元人民币（7780万美元），与去年同期的50亿元亏损相比，收窄了89.4%。

    然而，公司于周二（9月1日）发布的财务业绩显示，与2026年第一季度的3.321亿元相比，其净亏损扩大了59%。

    该季度每股亏损为0.29元，而2025年第二季度为2.31元，2026年第一季度为0.20元。

    净亏损同比收窄主要得益于营收增长，总营收同比增长69.1%至321亿元。这也比第一季度的255亿元增长了25.9%。

    第二季度汽车销售额为291亿元，同比增长80.1%，环比增长27.5%。

    该季度汽车交付量达到10万7658辆，同比增长49.4%，环比增长29%。其中包括6万零945辆高端蔚来品牌汽车、2万9124辆乐道（Onvo）家庭品牌汽车，以及1万7589辆高端紧凑型萤火虫（Firefly）品牌汽车。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    蔚来创始人、董事长兼首席执行官William Li表示，三大品牌在该季度的销量和平均成交价均实现增长。

    该季度毛利润为59亿元，同比飙升211.3%，环比增长21.6%。毛利率为18.4%，高于2025年第二季度的10%，但略低于2026年第一季度录得的19%。

    汽车毛利率为18.5%，而2025年第二季度为10.3%，2026年第一季度为18.8%。

    研发费用同比下降28.7%至21亿元，主要原因是组织优化以及设计和开发成本的降低。

    销售、一般和行政费用增长11.6%至44亿元，主要受新产品发布的销售和营销活动推动。

    蔚来2026年第二季度录得调整后净利润2610万元，实现扭亏为盈；2025年第二季度为调整后净亏损41亿元。

    蔚来预计，第三季度汽车交付量将在10万8000至11万1000辆之间，同比增长24%至27.5%。

    这家电动汽车制造商周二早些时候曾宣布，8月份汽车交付量为3万5386辆，同比增长14.5%。

    预计第三季度总营收将在333亿元至341亿元之间，较2025年第三季度增长52.7%至56.2%。

    在此消息发布前，蔚来股价周二收于4.11美元，下跌5.1%，即0.22美元。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    NioFinancial resultsElectric vehicles

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Canadian Prime Minister Mark Carney speaking at a press conference in Ottawa, on Aug 22, after trade talks with the US collapsed.

    Canada’s fight with the US has far bigger stakes than trade

    Flagging concerns over persistent inflation, US Fed chair Warsh suggests monetary policy may need to stay restrictive or tighten more if price pressures fail to ease.

    What do rising US Treasury yields mean for Singapore investors?

    Why is Apac poised to become such a significant market for aviation?

    Asia-Pacific aviation: is up really the only way?

    SRI’s portfolio comprises six luxury apartments at Martin Modern across two, three, and four-bedroom units, with prices starting from $2,874psf.

    10 luxury apartments linked to S$3 billion money laundering case on Sep 23 auction block

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More