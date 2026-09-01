蔚来第二季度营收增长，净亏损同比收窄89.4%至5.28亿元

第二季度汽车销售额为291亿元，同比增长80.1%，环比增长27.5%

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[新加坡] 中国电动汽车 (EV) 制造商 蔚来 (Nio) 公布，截至2026年6月30日的第二季度净亏损为5.28亿元人民币（7780万美元），与去年同期的50亿元亏损相比，收窄了89.4%。

然而，公司于周二（9月1日）发布的财务业绩显示，与2026年第一季度的3.321亿元相比，其净亏损扩大了59%。

该季度每股亏损为0.29元，而2025年第二季度为2.31元，2026年第一季度为0.20元。

净亏损同比收窄主要得益于营收增长，总营收同比增长69.1%至321亿元。这也比第一季度的255亿元增长了25.9%。

第二季度汽车销售额为291亿元，同比增长80.1%，环比增长27.5%。

该季度汽车交付量达到10万7658辆，同比增长49.4%，环比增长29%。其中包括6万零945辆高端蔚来品牌汽车、2万9124辆乐道（Onvo）家庭品牌汽车，以及1万7589辆高端紧凑型萤火虫（Firefly）品牌汽车。

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蔚来创始人、董事长兼首席执行官William Li表示，三大品牌在该季度的销量和平均成交价均实现增长。

该季度毛利润为59亿元，同比飙升211.3%，环比增长21.6%。毛利率为18.4%，高于2025年第二季度的10%，但略低于2026年第一季度录得的19%。

汽车毛利率为18.5%，而2025年第二季度为10.3%，2026年第一季度为18.8%。

研发费用同比下降28.7%至21亿元，主要原因是组织优化以及设计和开发成本的降低。

销售、一般和行政费用增长11.6%至44亿元，主要受新产品发布的销售和营销活动推动。

蔚来2026年第二季度录得调整后净利润2610万元，实现扭亏为盈；2025年第二季度为调整后净亏损41亿元。

蔚来预计，第三季度汽车交付量将在10万8000至11万1000辆之间，同比增长24%至27.5%。

这家电动汽车制造商周二早些时候曾宣布，8月份汽车交付量为3万5386辆，同比增长14.5%。

预计第三季度总营收将在333亿元至341亿元之间，较2025年第三季度增长52.7%至56.2%。

在此消息发布前，蔚来股价周二收于4.11美元，下跌5.1%，即0.22美元。