审计师警告：午言媒体需CEO Dasmond Koh持续提供财务支持

审计团队指出，有因素可能导致外界对该公司持续经营的能力产生怀疑

该集团在截至6月30日的财年中亏损255万新元，并在运营中使用了216万新元的现金。 照片：商业时报资料图

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【新加坡】尽管有首席执行官兼控股股东Dasmond Koh的财务支持，午言媒体 (NoonTalk Media) 的财务困境似乎仍未解决。

审计师指出，这家艺人管理、多媒体制作和活动公司在持续经营能力方面存在重大不确定性，理由是其亏损、现金流出以及负债超过资产。

这一警告在该公司于周三（10月14日）发布的截至6月30日财年的经审计财务报表中披露。

午言媒体在声明中表示，Dasmond Koh已作出书面承诺，将从周三起提供为期12个月的必要财务支持，以帮助公司偿还到期债务。

该支持将主要来自Dasmond Koh持有的新加坡上市公司股票，当公司需要时可将其转换为现金。此前，Dasmond Koh已于7月将一笔180万新元的贷款转换为午言媒体的公司股份。

与此同时，审计团队强调了几个可能对午言媒体持续经营能力构成重大疑问的因素。

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该集团在截至6月30日的财年中录得255万新元的亏损，并在运营中使用了216万新元的现金。

截至6月底，其总负债超出总资产293万新元。其短期负债也超出短期资产约293万新元。

短期负债是指一年内到期的债务，而短期资产包括现金以及预计在同期内转换成现金或使用的其他资产。

审计师补充说，午言媒体能否持续经营的假设，取决于Dasmond Koh是否会继续提供财务支持。

午言媒体表示，除了Dasmond Koh的支持外，公司预计将从中国一项新的平台营销业务中获得收入。

其子公司瑞启众信（成都）文化科技有限公司已与第三方签订框架协议，将在ByteDance旗下的巨量千川平台上开展推广活动和投放广告。

董事会表示，其现金流预测已考虑到营销服务的潜在收入和计划中的成本削减，表明该集团能够产生正向的经营性现金流。

午言媒体也正在评估为日常运营筹集或获取额外资金的方案。

董事会表示，目前已披露足够的信息，可让午言媒体的股票交易有序进行。

由于持续经营能力存在重大不确定性，这家在凯利板（Catalist）上市的公司也将继续按季度而非半年公布一次财务业绩。 海峡时报