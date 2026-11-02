“不做‘红海’竞争”：SP Group 计划五年内将中国区域供冷产能增至三倍
该公司于2015年进入中国大陆市场，目前在20个省市运营项目。
- SP Group 可持续能源解决方案（中国）副总裁 Michael Lim 表示，公司投资于包括太阳能和电池储能等可持续能源解决方案。 摄影：BENICIA TAN, BT
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[上海/广州] SP Group 旨在通过提供综合性可持续解决方案，在本地竞争者中脱颖而出，而非进行价格竞争。
“如果客户寻求的是最低价格，那就是一片‘红海’。我们不会进入‘红海’市场参与竞争，”SP Group 可持续能源解决方案（中国）副总裁 Michael Lim 说道。他所指的“红海”是一个商业术语，代表竞争激烈、以价格驱动的市场。
他在由新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）组织的一次媒体行中表示，公司反其道而行，致力于成为一站式可持续能源解决方案提供商，从而瞄准竞争较少、价值驱动的“蓝海”市场。
SP Group 在新加坡和澳大利亚运营电网和天然气网络，同时在新加坡、中国、泰国和越南开展可持续能源业务，业务范围涵盖区域供冷供热、可再生能源、电动汽车充电基础设施以及数字服务。
在新加坡以外，中国是 SP Group 最大的区域供冷市场。公司计划到2031年，将其目前约12万制冷吨（RT）的区域供冷能力增至三倍。
“我们关注（我们服务的）质量和全生命周期的成本节约，并且我们相信我们带来的节约是相当可观的，”Lim 表示，但他并未透露与竞争对手的价格比较。
不断增长的业务
SP Group 于2015年进入中国大陆市场，目前在20个省市运营项目，重点布局长江三角洲、成渝地区和粤港澳大湾区。
Lim 表示，区域供冷供热是 SP Group 在中国的旗舰业务和“核心业务”（bread and butter）。该技术涉及集中生产冷/热水，通过管道输送至建筑物用于空调和温度控制。
根据公司截至2026年3月31日的年度报告，在集团的各项业务中，区域供冷是第三大收入来源，仅次于电力销售以及系统使用费和天然气输送。
该公司首个也是最大的海外区域供冷供热项目位于重庆来福士广场（Raffles City Chongqing），其制冷能力为14,000制冷吨。
近期，SP Group 在中新广州知识城的区域供冷供热网络于2026年7月投入运营。
Lim 表示，当该网络全面投入运营后，预计可将供冷供热相关的全生命周期能耗降低多达40%，并每年减少约2000吨的碳排放。
他指出，该项目目前的装机容量为7300制冷吨，并计划扩大至9000制冷吨。
该网络的供冷能力可以进一步扩展，以支持该地区更多的建筑，这与 SP Group 的滨海湾区域供冷网络类似，预计到2030年，后者将为50个接入的开发项目提供服务。
变化的市场需求
Lim 表示，尽管专注于区域供冷的单一业务参与者在过去拥有较大优势，但客户的需求正在发生变化。
2015年，当 SP Group 首次进入中国市场时，公司选择投资所有形式的可持续能源解决方案，包括与电池储能系统集成的工业屋顶光伏系统，而非成为一个纯粹的区域供冷运营商。
例如，在中新广州知识城，SP Group 整合了区域供冷供热、太阳能、能源储存和数字化监控，以降低商业建筑的能源成本。
他说：“我认为，我们今天实际上正在收获我们当初布局所带来的优势。”
Lim 指出，尽管 SP Group 作为综合性服务商保持着竞争优势，但全生命周期成本节约的价值在中国市场尚未被广泛理解。
他说：“我认为，从全生命周期的角度认识到其价值需要时间。”“关键词是引导（stewardship）——你需要教育你的客户，并引导他们与你同行。”
但随着中国追求其在2030年前实现二氧化碳排放达峰、2060年前实现碳中和的气候目标，这种情况正在发生变化。
Lim 表示，在这一背景下，“越来越多的客户将可持续性视为一种市场趋势”。
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