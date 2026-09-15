“我们并非要解决世界饥饿问题”：GoTo对人工智能采取务实策略

Gojek的母公司正专注于能够提高转化率或削减成本的实际应用，为2027年更大规模的推广做准备。

GoTo总裁兼集团首席执行官Hans Patuwo（左）于周二在与Tech in Asia前首席运营官Maria Li的炉边谈话中。 照片来源：RENALD YEO, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】经过两年对人工智能的探索，GoTo正在收窄其投资范围。

这家印尼科技集团是Gojek的母公司，目前正将其人工智能投资专注于能提高客户转化率或降低成本的应用，为2027年更广泛地推出人工智能驱动的产品和服务做准备。

GoTo总裁兼集团首席执行官Hans Patuwo表示：“我们并非要解决世界饥饿问题。”他主张在能够胜任工作的情况下，应使用更小、更便宜的人工智能模型。

他补充道：“人工智能应该改变你的业务，而不是让你变成一个完全不同的企业。”

Patuwo是在周二（9月15日），于金沙会展中心举行的2026年亚洲科技大会（Tech in Asia Conference 2026）第一天发表上述言论的。他参与了一场由Tech in Asia前首席运营官Maria Li主持的炉边谈话。

Patuwo指出，GoTo于2024年开始试验人工智能。到2025年，公司已开始决定哪些能力应自主构建，以及在哪些方面依赖外部供应商更为合理。

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他说：“我们经历了一个允许‘百花齐放’的试验期，但这不能永远持续下去。”

公司最终为其人工智能项目确定了两项主要衡量标准：项目是否能提高用户转化率，或是否能降低服务客户的成本。在资源竞争方面，人工智能项目与公司可能开发的任何其他产品基本相同。

一些项目已经初见成效。目前，人工智能处理了GoTo公司35%的客户投诉工单，这些互动的满意度得分比常规水平高出20%。

在其金融服务业务中，用于催收的人工智能机器人已帮助催收率提升了三个百分点，同时还有另外10到15个应用正在筹备中。

此举正值GoTo财务表现改善之际。

该公司公布截至6月的第二季度净利润为2520亿印尼盾（约合1430万美元），这是其连续第二个季度实现盈利，而去年同期则亏损3750亿印尼盾。

净营收增长31%，达到5.7万亿印尼盾，而调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）增长超过一倍，达到1.01万亿印尼盾。

控制人工智能成本

GoTo并非完全依赖市面上最大型的商业模型，而是混合使用前沿模型、开源技术以及在印尼数据上进行进一步训练的小型模型。

Patuwo表示，该公司已使用过70亿和90亿参数的模型，并正在推出一个270亿参数的模型。

其中部分是出于财务考量。GoTo的收入以印尼盾计价，而使用许多海外人工智能供应商服务所消耗的代币（tokens）则需以美元支付。

Patuwo指出：“如果持续以美元进行消费，那将难以为继。”

对于新应用，GoTo最初可能会付费使用前沿模型。一旦公司更清楚地了解了应用的需求，就可以转向更小的模型，或使用包括当地语言和文化细微差别在内的印尼数据对开源模型进行进一步训练。

对于公司的许多应用而言，小型模型能以低得多的成本提供足够快速的响应。

Patuwo举例称，一个生产系统每天处理1000万笔交易。如果每笔交易都涉及调用外部人工智能模型，成本会迅速变得非常高昂。

他说：“我们永远不会是最好的，但对于我们的特定应用，我们可能是最好的。我们永远不会是最便宜的，但对于我们需要的某些服务，我们可能做到成本最低、延迟最低。”

GoTo对于将整个流程交由人工智能处理也持谨慎态度。监管工作和需要大量人工介入的互动，尤其是涉及Gojek司机的互动，是其不太可能率先采用人工智能的领域。

相反，相关应用会分阶段引入，GoTo通常在初期达到约70%至80%的采用率后就会暂停，而不会立即推行完全自动化。

重新思考招聘

人工智能也正在改变这家拥有约4000名员工的公司对待其劳动力的方式。

该集团首席执行官表示，在过去近一年的大部分时间里，GoTo通常不会填补员工离职后留下的空缺职位。经理们仍然可以招聘，但他设定了更高的标准。

“（我告诉）他们的是：‘我不反对你们招聘。去招吧，只要你能向候选人承诺，我们提供的是一份事业，而不仅仅是一份工作。’”

Patuwo认为人工智能可能从三方面影响工作岗位：随着员工生产力提高，现有岗位可能发生“革命性变化”；员工可以接受再培训，从事需要更多人际互动的工作；而一些岗位可能最终被裁撤。

他说，谨慎招聘和自然减员可能会减少最后一种情况（即裁员）的需要。

GoTo最终也可能出售一些其为自身开发的技术。

Patuwo表示，该集团历来是一家“技术赋能的消费品公司”，但可能会日益转变为一家“消费科技公司”，其一些最初为满足自身需求而开发的技术，未来可能会被“对外产品化”。