NTT DC Reit首季净房地产收入达2790万美元，超出IPO预测5%

但5810万美元的营收未达到预测水平

NTT DC Reit的新加坡数据中心是其投资组合中的六个资产之一。 图片来源：NTT

【新加坡】纯数据中心房地产投资信托（Reit） NTT DC Reit 的管理人周三（8月12日）公布，截至6月30日的三个月，其净房地产收入为2790万美元。

这比其首次公开募股（IPO）时预测的2660万美元高出5%。

该管理人将此表现归因于较低的房地产税和运营成本，以及有利的汇率影响。

2027财年第一季度的可分配收入为2260万美元，超出其IPO预测的2050万美元10.6%。

然而，其营收为5810万美元，比IPO预测的5870万美元低1.1%。

该管理人在一份业务更新中指出：“大部分已承诺的租约预计将在2027财年第三季度开始贡献营收。”

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截至6月30日，按IT负载计算的投资组合入驻率增至95.9%，略高于3月31日的95.1%。

管理人指出，截至6月30日，若包括已承诺的合同，投资组合入驻率达到99.2%。

该房地产投资信托在美国、新加坡以及欧洲、中东和非洲地区持有六项资产，总设计IT负载为90.7兆瓦。

截至6月30日，其投资组合的加权平均租赁期限为4.3年，租金复归率为13.4%。

同期，该房地产投资信托的总债务为5.37亿美元，较截至3月31日的5.17亿美元略有增加。

NTT DC Reit于2025年7月首次挂牌交易，其首次公开募股（IPO）价格为1美元。

周三，在业绩公布前，NTT DC Reit单位价格收盘报0.935美元，上涨0.5%（0.005美元）。