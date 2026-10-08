NTT DC Reit提议为管理人设立与每单位派息挂钩的业绩费
管理人将为2026/2027财年应收费用设上限；若每单位派息低于0.078美元将豁免收费
- 管理人于周四（10月8日）发表声明称，此举确保了只有在实现更强劲的每单位派息（DPU）增长时，管理人才能获得更高的费用。 图片来源：NTT DC REIT
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】NTT DC Reit的管理人正提议调整其管理费结构，并预计此举将更好地与该房地产投资信托（Reit）单位持有人的利益保持一致。
管理人于周四（10月8日）在声明中表示，此举旨在为单位持有人带来更高的派息和整体总回报，因为它确保了只有在实现更强劲的每单位派息（DPU）增长时，管理人才会获得更高的费用。
该管理人计划将其业绩费与每单位派息（DPU）的同比增长率直接挂钩。
该费用将分为两级：当每单位派息（DPU）的年同比增长率超过3%但低于5%时，业绩费为每年托管资产价值的0.1%；当DPU年同比增长率达到或超过5%时，业绩费为每年托管资产价值的0.2%。
如果DPU的年同比增长率为3%或以下，则无需支付任何业绩费。
目前，该信托的业绩费是基于其净房地产收入计算的。
管理人还提议修订以该信托单位形式支付的管理费的发行价。当单位市价等于或低于每单位资产净值（NAV）时，这些单位将按每单位资产净值发行，而非按当前市价发行。
管理人表示，此举也将减轻因发行单位而产生的潜在稀释效应。
管理人表示，为进一步表明其加强与单位持有人利益一致的承诺，如果公司在2026/2027财年实现的实际每单位派息低于0.078美元，管理人将放弃其收取该年度业绩费的权利。
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管理人还将把2026/2027财年的应收业绩费上限定为372.6万美元。
该信托管理人的首席执行官Yutaka Torigoe表示：“我们相信，DPU增长是一个更稳健的业绩衡量标准，因为它能更好地反映运营表现、资本管理、融资决策和成本控制的综合影响。
“这些调整将使我们的薪酬与可持续的DPU增长和长期价值创造更紧密地挂钩。”
在该公告发布前，NTT DC Reit的单位价格收盘下跌0.5%（或0.005美元），报0.935美元。
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