核聚变会议聚焦新加坡，凸显其作为衍生公司与供应链潜在枢纽的地位

随着初创公司展示出近期营收潜力，投资者也正对该技术升温，但许多人仍持谨慎态度

从左至右：《商业时报》记者 Sharanya Pillai、Holonomy Systems 首席执行官 Jim Chiu、Liberty Fusion 联合创始人 Ashwin Nandapurkar、StandardX 首席执行官 Richard Pearson、Earth VC 主管 Duc Pham、Vickers Venture Partners 的 Vadim Shpak。 图片来源：FUSIONX:APAC

【新加坡】在 FusionX:APAC 会议上，行业专题小组成员表示，新加坡有潜力成为核聚变相关供应链的创新枢纽，以及初创公司剥离并商业化相关技术的启动平台。

德国初创公司 Marvel Fusion 的首席财务官 Nicolas Burkardt 在周四（10月1日）由深度科技投资者新加坡科技创新机构 (SGInnovate) 和核聚变生态系统构建者 FusionX 组织的活动上表示，这个城市国家可以成为核聚变公司所需的精密工程和先进制造业能力的“领先枢纽”。

他呼应了能源、贸易与工业部长（能源与工业）Tan See Leng 早前的讲话，即新加坡能够为核聚变公司贡献人才和专业知识。

Burkadt 还强调，新加坡是一个可供核聚变公司销售其技术的市场，这些技术可以应用于其他领域，例如先进激光、医用同位素和军事技术。

鉴于核聚变公司的衍生创新具有短期创收潜力，投资者对此正表现出越来越大的兴趣——相比之下，实现核聚变能源可能还需要十年或更长的时间。

核聚变是指在极高温度下将氢的两种同位素融合以释放能量，目前该技术 尚未实现商业化，但已有越来越多的初创公司正竞相将其变为现实。

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同为专题小组成员的 Burda Principal Investments 亚洲区负责人兼董事总经理 Neil Fong 指出：“在座的每个人都不只是在押注核聚变本身。”

他表示：“整个过程本身涉及许多其他方面，从磁体到超导材料。这些在今天都有非常现实的商业应用。”

Rakuten Capital 的管理合伙人 Saemin Ahn 认为，应对地缘政治敏感性的需求也可能让咨询行业受益。“这不会是一种可以自由应用并出售给所有国家的能源（来源）和资产；它将受到严格的管制……因此，咨询和游说方面将产生巨大的商机。”

受此热潮鼓舞，一些投资者开始愿意在这个通常被认为风险过高的领域下注。

Burda 的 Fong 举例说明，核聚变初创公司股票二级销售市场的不断增长，如何解决了投资者对于回报实现周期过长的担忧。

Fong 表示：“作为财务投资者，我们不需要核聚变在今天就成功。事实上，我甚至不需要在未来10年内建成一座发电站。”他的公司投资了德国核聚变初创公司 Proxima Fusion。他认为“体系内有足够的资本”，投资者可以将其股份出售给主权财富基金和私募股权公司，从而可能在五到十年内获得一定的流动性。

但正如另一专题小组的发言者所分享的，并非所有投资者都迈出了这一步。

越南风险投资公司 Earth VC 的主管 Duc Pham 表示，他对核聚变“长期非常看好”，但目前只投资了核裂变领域的公司，因为核聚变可能还需要15到20年才能实现——“仍然远超我们基金的周期”。

同样地，新加坡深度科技投资者 Vickers Venture Partners 的风险合伙人 Vadim Shpak 指出，该公司投资了一家可服务于核聚变行业的激光技术公司，但尚未支持任何建造核聚变反应堆的公司。

他表示，许多风险资本家正在寻找“最简单、最快的赚钱方式”，并将人工智能和半导体视为“当下的热门”，而核聚变则“太过遥远”。

尽管如此，对核聚变的兴趣正值包括新加坡在内的能源需求旺盛的亚洲经济体加紧对核能的探索之时。

尽管人们的关注点绝大多数在核裂变上，但核聚变可能正获得更多关注。

例如，美国 Liberty Fusion 公司的联合创始人 Ashwin Nandapurkar 指出，印度的核电产业直到去年年底才向私营部门开放。

但是，尽管关于核聚变的讨论仍“非常初步”，他相信“它最终会被提上日程”，因为这项技术已经出现在新的市场法规中。