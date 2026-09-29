新交所主席：上市公司数量是衡量新加坡市场成功的“过时指标”

Koh Boon Hwee发表此番言论之际，新加坡正推进多项措施以振兴其股票市场。

随着新交所扩展其交易所角色，它也在探索预测市场，并评估新市场如何满足客户需求。 照片：商业时报资料

【新加坡】新加坡交易所 (新交所) 主席Koh Boon Hwee表示，在新交所上市的公司数量是一个“过时的成功指标”。他认为，私有化可以是资本周期中健康的一环，而非疲弱的迹象。

他补充说，新加坡的上市公司数量和私有化浪潮一直是备受热议的话题，但过去二十年私募股权和风险资本的增长，已经改变了公司筹集和循环利用资本的方式。

Koh在新交所周二 (9月29日) 发布的2026财年年度报告附函中说：“一家公司仅仅为了让交易所能维持其公司数量而继续上市，这几乎没有意义。”

“我们必须将并购、上市和私有化视为一个更宏大、更具活力的资本生命周期中的暂时阶段。”

他指出，私募股权所有权很少是融资周期的终点，因为公司之后可能会被出售、收购，或作为规模更大、实力更强的企业重返公开市场。

Koh说：“在我看来，私有化不是悲剧，而是一种理性的、且往往是健康的结果。这证明了资本正在被循环利用，而且股票交易所之外的更广泛资本市场具有流动性。”

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

他补充道，对于一家增长前景有限、交易流动性低且估值持续偏低的上市公司而言，私有化是“一条明智的道路”。

进展喜人

Koh Boon Hwee发表此番言论之际，正值股票市场检讨小组 (EMRG) 的工作结束，新加坡正推进多项措施以振兴其股票市场。

股票市场执行委员会 (EMIC) 正在监督多项举措，包括65亿新元的股权市场发展计划 (EQDP)、价值释放计划，以及支持在新交所和纳斯达克双重上市的新交所-纳斯达克全球上市板。

首次公开售股方面出现了更为活跃的迹象。新交所全球销售与发起主管Pol de Win在上个月的2026财年业绩发布会上表示，新交所的筹备项目已增至约50家公司，它们处于“不同的接洽和准备阶段”。

在截至6月的2026财年，新交所共有21宗新上市，筹集了41亿新元。这一数字远高于前一年6宗上市所筹集的2570万新元。

Koh表示，EMRG以及现在的EMIC的工作帮助“为新加坡股市注入了新的活力”，而EQDP是一个建设性的开端。

他补充说：“这些举措表明了当政策、资本和行业朝同一方向前进时所能取得的成就。”

但他告诫说，“万事开头易，善终难”，真正的考验在于后续的执行。

Koh说：“我们必须仔细审视需要什么才能通过我们的股票市场实现可持续且稳定的资金流。”这包括投资者积极参与并放眼于下一季度之后，而公司则专注于洗牙并积极寻求资本。

新交所集团首席执行官Loh Boon Chye在其年度报告附函中也表达了类似的看法，他表示，现在的重点必须转向持续执行和建立一个“自我强化的市场生态系统”。

Loh与新加坡金融管理局 (金管局) 局长Chia Der Jiun共同担任EMIC主席。他表示，正在与行业伙伴合作，将改革转化为流动性更强的市场、更广泛的参与和可持续的增长。

他指出，迄今为止的进展“令人鼓舞”，例如海峡时报指数创下历史新高，以及在2026财年的最后五个月里，证券日均成交额超过了20亿新元。Loh补充说，EQDP计划下的基金经理在几宗新交所的新上市中，也作为锚定投资者发挥了重要作用。

新加坡金融管理局 (金管局) 周二宣布，将向五家资产管理公司投放总计14.5亿新元资金，使得该计划下的总承诺金额达到54亿新元，分布于14家资产管理公司。

Loh说：“为了保持这一发展轨迹，我们必须拥有一个能积极吸引发行人和投资者的生态系统，确保资本能够在企业发展的每个阶段都流向它们。”

预测市场

Loh表示，随着新交所寻求将其角色扩展至传统交易所之外，它正在研究预测市场的发展，以评估新型市场是否能满足客户的经济和风险管理需求。

他表示：“其他司法管辖区的预测市场是交易所和交易场所如何发展新方式，让参与者表达观点和管理不确定性的一个例子。”他补充说，传统市场的边界正在扩大。

预测市场正在全球兴起，成为就体育比赛到地缘政治发展等事件结果进行交易的另类场所。这也引发了关于投资者保护和市场监管的问题。

Loh说：“我们的方法将是对创新和经过计算的风险承担保持开放态度，同时维持新交所集团所应具备的明确护栏、诚信和投资者保护。”

Loh指出，科技将是下一阶段的关键推动力，交易所将部署人工智能。这将有助于其更好地理解和预测客户需求，识别机会并提高商业执行力。

他说：“归根结底，人工智能的价值在于它能更好地服务客户，并深化我们市场所依赖的关系。”