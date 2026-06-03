Nvidia进军个人电脑市场给AEM带来下行风险，但DBS维持“买入”评级，目标价11.80新元

AEM更广泛的人工智能业务敞口（包括数据中心GPU）受到的直接影响应较小

分析师表示，Nvidia的RTX Spark将给更广泛的客户端处理器生态系统带来压力，而AEM的主要客户正活跃于该领域。 图片来源：商业时报资料照片

[新加坡] DBS分析师表示，Nvidia进军个人电脑（PC）市场的举措，为在新加坡上市的半导体芯片测试公司 AEM Holdings 带来了“一个新的观察点”。

DBS在周二（6月2日）的一份报告中表示，Nvidia的RTX Spark“在保费人工智能个人电脑领域开辟了新的竞争战线，给更广泛的客户端处理器生态系统带来了压力，而AEM的主要客户正活跃于该领域”。

分析师补充道，Nvidia芯片的成功增产可能会“为客户端中央处理器（CPU）领域的现有x86厂商带来一定的份额转移风险”。

尽管存在下行风险，DBS集团研究部仍维持对AEM的“买入”评级，12个月目标价为11.80新元，与其5月13日的报告持平。

周二，AEM股价收于9.77新元，下跌0.63新元，跌幅为6.1%。

分析师表示：“其连锁影响并非完全负面。”

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Nvidia超级芯片的采用仍面临重大障碍，包括Windows-on-Arm的兼容性、传统的企业应用程序以及生态系统的惯性。

此外，得益于其在人工智能领域更广泛和多元化的业务敞口，AEM的整体业务也受到一定的保护。

DBS表示：“AEM更广泛的人工智能业务敞口，包括数据中心图形处理器（GPU）和先进计算机会，应较少受到以个人电脑为中心的竞争格局变化的直接影响。”

Nvidia的超级芯片将在包括Dell Technologies和Lenovo Group在内的领先个人电脑品牌的笔记本电脑和台式电脑上首次亮相。该芯片将配备一个拥有多达20个计算核心的CPU，以及一个拥有6144个核心的Blackwell架构图形处理器。

这两个组件将共享内置内存，使其能更好地处理大型人工智能模型和高端游戏。