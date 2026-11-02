海指下滑1.4%，华侨银行领跌银行股

三大本地银行周一上午股价走低

大华银行将于11月4日率先公布第三季度业绩，星展银行和华侨银行将分别于11月5日和6日公布业绩。 照片来源：《海峡时报》

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[新加坡] 在本周发布业绩报告之前，新加坡三大本地银行的股价于周一（11月2日）上午走低，其中华侨银行 (OCBC) 跌幅最大。

截至上午11时43分， 华侨银行 下跌1.07新元或3.7%至28.22新元，而 星展银行 (DBS) 下跌1.82新元或2.5%至71.31新元。 大华银行 (UOB) 则下滑0.89新元或2.2%至40.48新元。

华侨银行之所以跌幅较大，是因其保险子公司大东方控股 (Great Eastern) 周一报告称，第三季度净利润同比锐减72%至1.029亿新元。业绩下滑主要受投资估值走弱和出售部分印尼子公司带来的一次性亏损所影响。

截至午间，华侨银行股价回升至28.26新元。与此同时，星展银行和大华银行的跌幅有所收窄，股价分别回升至71.41新元和40.53新元。

银行权重股的下跌拖累了基准海峡时报指数 (STI)，截至午间，该指数下跌1.4%或72.9点，报5303.84点。

此次股价下滑正值各银行即将在本周公布第三季度业绩之际。大华银行将率先于周三公布业绩，星展银行和华侨银行则将分别于周四和周五公布。

分析师早前告诉《商业时报》，新加坡银行的财富管理费在经历了前三个月的强劲表现后，可能在第三季度有所放缓，与此同时，净息差的压力依然存在。

投资者预计也将密切关注各银行对人工智能 (Artificial Intelligence) 相关融资的风险敞口，以及债券收益率上升对其投资组合和资本状况的影响。

然而，分析师预计各银行的基本资产质量和资本状况将保持韧性。