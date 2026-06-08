OCBC将从6月10日起为机构及新加坡银行私人银行客户提供实物黄金交易服务

提供12.4公斤和1公斤两种规格的黄金产品

在全球实物黄金需求不断增长的背景下，OCBC此举旨在加强其贵金属产品服务。 照片：BT FILE

【新加坡】OCBC银行周一宣布，将从周三（6月10日）起，为其机构客户以及旗下私人银行——新加坡银行（BOS）的高净值客户提供实物黄金交易服务。

符合资格的客户将能通过OCBC购买、出售和托管该贵金属，并将其持有的黄金储存于新加坡的保险库中。

此举正值全球实物黄金需求不断增长，且客户日益倾向于在本地交易和持有金条的背景下，OCBC旨在借此加强其贵金属产品服务。

该服务将提供两种规格的金条：约400金衡盎司的大金条（每条重12.4公斤），以及每条重1公斤的公斤金条。

这些金条将分配给单个客户，并可通过序列号进行识别，让投资者能够拥有特定的金条，而非通过非指定黄金结构下的集合国库获得敞口。

这项新功能也使新加坡银行（BOS）的客户能够通过OCBC进行实物黄金交易。此前，他们需要通过一家位于美国的实体进行此类交易。

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提供实物黄金服务是该银行“新领域”（Next Frontier）企业战略的一部分，旨在加强其集团范围内的黄金业务。该战略旨在深化其在银行、财富管理和保险领域的全方位财富服务。

OCBC表示，在地缘政治紧张局势和宏观经济不确定性加剧的背景下，客户越来越表示有兴趣在本地储存金条，并通过设在新加坡的实体进行交易。

该银行援引世界黄金协会的数据称，2026年第一季度全球金条需求同比增长了50%。

这一趋势也反映在新加坡银行（BOS）客户的实物黄金持有量上。自2025年底以来，该行客户的实物黄金持有量增长了40%以上，其中大部分持有者为超高净值客户。

OCBC全球市场主管Kenneth Lai表示，该银行将继续探索机会，逐步将实物黄金及其他黄金相关投资和对冲解决方案扩展到更多客户群体。

现有服务

除了实物金条，OCBC还在集团内部扩展了更广泛的黄金投资生态系统。

除了通过OCBC应用程序提供的零散黄金和白银投资外，Lion Global Investors去年推出了利安新加坡实物黄金基金（LionGlobal Singapore Physical Gold Fund），这是新加坡首只在本地投保和储存的实物黄金支持基金。

在此基础上，新加坡首只本土实物黄金交易所交易基金（ETF）——利安新加坡实物黄金ETF（LionGlobal Singapore Physical Gold ETF）也于今年3月在新加坡交易所上市。

最近在4月份，该行还面向机构投资者（包括银行、对冲基金和资产管理公司）以及企业合格投资者，推出了华侨银行-利安实物黄金基金代币（OCBC-LionGlobal Physical Gold Fund Token）。

该银行表示，该产品是东南亚首个可在公共区块链上交易的代币化实物黄金基金。

客户还可以通过Great Eastern提供的投资联结型保单获得实物黄金敞口，这些保单通过GreatLink新加坡实物黄金基金，直接投资于利安新加坡实物黄金基金。

新加坡银行（BOS）首席执行官Jason Moo表示，在市场波动和地缘政治不确定性的背景下，客户在选择交易对手以及黄金储存地点方面变得更加谨慎。

他补充道：“通过利用OCBC集团的优势，我们将能够提供一个安全、可信且差异化的实物黄金产品，以解决我们客户的风险担忧。”