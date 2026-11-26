此举正值新加坡大力推动成为黄金枢纽之际

银行通常会委托物流供应商管理黄金的存储和运输，而部分银行则运营自己的金库。 图片来源：YEN MENG JIIN, BT

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（新加坡）华侨银行 (OCBC) 周四（11月26日）表示，已在新加坡开设其首个专用金库，以补充其在本地现有的共享金库安排。

新设施的存储容量约为100吨，可存放约8000根大金条。这种重达400金衡盎司（约12.4公斤）的大金条，是伦敦机构交易和结算的标准规格。

银行通常会委托物流供应商管理黄金的存储和运输，而包括大华银行 (UOB) 在内的一些银行则运营自己的金库。

今年6月，华侨银行面向机构客户及其私人银行子公司新加坡银行 (Bank of Singapore) 的客户，推出了实物黄金业务。

该银行表示，自那时以来，其服务“需求不断增长”，尤其是来自寻求安全、长期托管安排的新加坡银行客户。

该行补充说，其机构客户，特别是银行和私人银行，对其托管和金库服务的“兴趣日益浓厚”。

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新加坡金融管理局 (金管局) 于6月宣布了多项举措，旨在深化新加坡的黄金交易和投资基础设施。

该中央银行随后于11月10日推出了面向各国央行的黄金托管服务。金管局指出，在该服务下，黄金将储存在新加坡的国家货币金库中——该金库可容纳多达500吨黄金，并有空间根据需求增长进行扩建。

这补充了新加坡现有超过2000吨的商业金库容量，这些商业金库主要服务于金银银行和机构投资者等市场参与者。

另一项举措是新加坡交易所 (SGX) 的场外黄金清算系统，预计将于2027年第一季度开始实时交易和市场运营。

华侨银行是今年6月与新交所签署谅解备忘录，同意成为清算会员的六家银行之一。

该银行指出，它将“继续探索将实物黄金以及其他与实物黄金挂钩的投资和对冲解决方案，扩展到集团内的更多客户群体”。

华侨银行全球市场部主管 Kenneth Lai 表示：“这个新金库凭借其机构级的托管能力，增强了我们支持市场需求的能力，同时也巩固了我们对更广泛黄金生态系统的整体承诺。”