华侨银行第二季度净利增长22%至22.2亿新元，超出市场预期

盈利超出19.1亿新元的市场普遍预测；银行宣布派发每股0.47新元的中期股息

在手续费、交易和保险收入的广泛增长推动下，非利息收入增长51%至19.1亿新元。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

【新加坡】华侨银行 (OCBC) 的第二季度净利润增长了22%，因财富管理业务带动的非利息收入激增，足以抵消在利率走软环境下净利息收入的下滑。

该银行于周五（8月7日）表示，截至6月30日的三个月，其净利润为22.2亿新元，高于去年同期的18.2亿新元。

该盈利数据超出了彭博社对五位分析师调查得出的19.1亿新元普遍预测。

今年上半年每股盈利为0.92新元，高于此前的0.81新元。华侨银行宣布派发每股0.47新元的中期股息，高于去年同期的每股0.41新元。

第二季度净利息收入下降1%至22.6亿新元，因净息差从去年同期的1.92%下滑22个基点至1.7%。

非利息收入增长51%至19.1亿新元，这得益于手续费、交易和保险收入的广泛增长，这三项收入分别增长了28%、85%和68%。

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不良贷款率保持在0.9%不变。

集团首席执行官Tan Teck Long表示：「展望未来，在地缘政治紧张和通胀风险高企的情况下，全球经济形势依然充满不确定性。

「近期前景在很大程度上将取决于中东战争所引发的亚洲能源危机的缓解。与此同时，人工智能及相关科技领域继续录得强劲增长。」

华侨银行 周四收盘上涨2.4%或0.70新元，报29.33新元。