Ohmyhome Ltd因业务不佳及持续亏损，以1美元出售房地产业务
Ohmyhome (BVI)是Ohmyhome Singapore及其子公司的控股公司，在新加坡和马来西亚提供房地产服务。
- Ohmyhome (BVI)是Ohmyhome Singapore及其子公司的控股公司，在新加坡和马来西亚提供房地产服务。 图片来源：OHMYHOME.COM官网截图
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（新加坡）新加坡创立的Ohmyhome Ltd已出售其主要的房地产经纪业务，未来将完全专注于数字营销。该房地产业务将继续作为私营企业运营，由Race Wong和Rhonda Wong姐妹领导的管理层将保持不变。
根据6月18日向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，这家在纳斯达克上市的公司表示，已将其全资子公司Ohmyhome (BVI)以1美元（约1.30新元）的价格出售给一家名为Sterling Oat的企业实体。
Ohmyhome (BVI)是Ohmyhome Singapore及其子公司的控股公司，这些公司在新加坡和马来西亚从事房地产经纪及与房产相关的服务。
这些服务包括房产经纪、物业管理、装修和家居改善服务、抵押贷款转介、法律转介以及其他与房产相关的配套服务。
Ohmyhome Ltd表示，公司是在评估了其子公司收入不断下滑和持续的经营亏损后，决定出售该子公司的。
该公司补充称，1美元的收购价格是根据Ohmyhome (BVI)的负净资产状况确定的。文件显示，截至3月31日，该子公司的负债总额已超出其资产总额1477万美元。
Ohmyhome Ltd披露的信息还显示，在进行此次出售前，公司已无条件豁免了该子公司所欠的1900万美元债务。
公司董事会表示，豁免债务符合公司的最佳利益，旨在加强Ohmyhome (BVI)的财务状况。
此次出售完成后，Ohmyhome Ltd将不再经营任何房地产经纪或与房产相关的业务。公司将转而专注于数字营销服务，包括数字营销策略、内容创作、在线广告活动和绩效监控。
目前官方尚未提供有关新所有权结构的更多信息，也未说明新加坡客户是否已充分获知此次重组事宜。
Ohmyhome新加坡和马来西亚业务的首席执行官Rhonda Wong在接受问询时指出，其房地产业务将继续在私营企业结构下照常运营，Ohmyhome应用程序和网站、房产经纪人、装修和物业管理业务也仍在运作并不断达成新交易。
Wong指出，她和她的姐妹、同为Ohmyhome联合创始人的Race，将继续领导该房地产业务。
她补充说，公司不会进行裁员。 海峡时报
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