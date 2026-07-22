华联房地产投资信托上半年每单位派息大增28.6%至0.0126新元

原因包括酒店业务表现强劲以及收购Salesforce Tower带来的收入贡献

该信托管理人首席执行官 Han Khim Siew 表示，华联房地产投资信托依然处于有利位置，能够应对短期波动并把握新兴的资产重估机会。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

【新加坡】 华联房地产投资信托（OUE Real Estate Investment Trust, 简称Reit） 截至2026年6月30日的上半年，其每单位派息同比增长28.6%，从0.0098新元增至0.0126新元。

该信托的管理人于周三（7月22日）表示，这一增长得益于酒店业务表现强劲、收购Salesforce Tower带来的收入贡献，以及有效的资本管理带来的利息支出显著下降。

该半年度的总收入增长3.8%，从2025年上半年的1亿3110万新元增至1亿3610万新元。净房地产收入（Net property income, 简称NPI）同比增长4.8%，从1亿零530万新元增至1亿1030万新元。

该信托的管理人将此增长归因于酒店业务表现强劲以及新加坡商业投资组合的稳定贡献。

管理人还指出，在2026财年上半年，联营和合资公司的业绩份额增至1040万新元。这主要得益于收购Salesforce Tower的19.9%股权，以及OUE Bayfront在2025年8月完成再融资后实现的利息成本节约。

该信托还于2026年6月提议脱售樟宜机场皇冠假日酒店 (Crowne Plaza Changi Airport)。该信托管理人首席执行官 Han Khim Siew 表示，此举将使其能够在合同到期前从一项成熟资产中释放价值，大幅增强其资产负债表，并提高其将资本循环投入风险调整后回报更优资产的灵活性。

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他补充道，此举连同对Salesforce的收购，凸显了其“通过主动创造价值和可持续增长，来缩小0.64倍市净率差距的承诺”。

在低利率环境下，融资成本同比下降16.6%。

可供派发的金额增至6980万新元，较去年同期的5430万新元增长28.6%。

华联房地产投资信托每半年派发一次股息。上半年的派息将于9月3日支付，股权登记日为7月30日。

上半年，该信托商业部门的收入同比微降0.1%至8600万新元。其净房地产收入微升0.1%至6530万新元。

其管理人表示，这一稳健表现得益于持续的租金调升为正值，以及整个新加坡商业投资组合实现的平均租金上涨。承诺入住率为91.5%。

与此同时，酒店业务部门的收入增长11.2%至5010万新元，净房地产收入增长12.3%至4510万新元。

管理人指出，这一强劲表现得益于有效的收入管理举措、优化的宾客服务和精准的营销活动，以及2026年第一季度强大的会议、奖励旅游、大型会议和展览（MICE）活动安排。该部门的每间可用客房收入（RevPAR）同比增长10.7%，达到258新元。

前景展望

谈及复杂的宏观经济背景，Han Khim Siew 表示，华联房地产投资信托依然处于有利位置，能够应对短期波动并把握新兴的资产重估机会。

管理人指出，新加坡的写字楼市场预计将保持有利态势，租户需求强韧且供应有限，这预示着对业主有利的市场动态。

“随着租户为满足未来需求而日益提前锁定空间，租赁势头预计将保持健康。”

管理人还指出，中央商务区写字楼供应的紧缩将为该信托更新其租户组合提供一个有利的窗口期。

为抓住市场顺风，并赶在2028年更广泛的写字楼市场预期供应涌入之前，OUE Downtown 正在进行一项有计划的重新定位。

在新加坡零售业方面，管理人预计，强韧的国内消费支出以及新加坡持久的避风港地位，将继续支撑对优质零售空间的需求。零售租金预计也将上涨。

管理人补充说，他们将继续打造多元化的租户组合，以维持客流量并加深与购物者的互动。

管理人表示，至于其在新加坡的酒店，各类活动以及新增和翻新的景点应能支撑需求。

管理人还认为供应状况将继续保持有利，预计2026年至2028年间，新酒店供应将以每年1.6%的平稳速度增长。这远低于疫情前五年4.4%的历史平均水平。

管理人表示，在悉尼方面，前景依然乐观，2026年没有新的写字楼项目计划完工，且市场对即将推出的开发项目的租赁兴趣保持健康。

管理人补充说，鉴于Salesforce Tower已满租，该信托将专注于租户保留，并积极与租户互动，以应对不断变化的工作空间需求。

在此公告发布前，该股周三收盘持平于0.365新元。