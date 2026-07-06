PayNow下一增长阶段瞄准商家与商业支付，对银行卡网络构成压力

观察人士指出，升级有望使PayNow对这类用户而言更便宜、更快捷、更直观、更高效。

今年6月，新加坡金融管理局 (金管局) 宣布，将在一项旨在满足支付趋势和需求的下一代研究框架下，为PayNow增添新功能。 照片：商业时报资料

【新加坡】随着新加坡国家支付系统的最新升级，PayNow的下一增长阶段预计将来自商家和商业支付领域，使其能够在更广泛的交易中与银行卡网络进行更直接的竞争。

业界观察人士表示，尽管信用卡在消费支出领域仍占据主导地位，但这些变化将使PayNow作为这一领域的支付渠道更具吸引力。

市场研究与咨询公司Forrester的高级分析师Liu Meng表示：“第二代PayNow（PayNow Gen 2）可能将PayNow从‘一种便捷的个人转账方式’转变为‘嵌入新加坡数码经济的低成本实时支付层’。”