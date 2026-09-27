Simba发生数据泄露事件 超2万3500名客户个人信息遭泄露

该电信公司表示，客户的信用卡或银行账户信息未受影响。

该公司表示，这起数据泄露事件于9月24日被发现，Simba已“迅速解决”。 照片：TAY CHU YI, BT

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【新加坡讯】电信公司Simba在周五（9月25日）发表声明称，超过2万3500名客户的个人信息在一起数据泄露事件中遭到泄露。

泄露的数据包括2万3549名Simba服务注册用户的姓名、身份证号码、出生日期、手机号码和电邮地址。

该电信公司表示，客户的信用卡或银行账户信息未受影响，并补充说，目前没有信息显示任何泄露的数据遭到恶意滥用。

目前尚不清楚此次泄露是影响了其移动客户、宽带客户，还是两者皆受影响。

根据《商业时报》（The Business Times）最近的一篇报道，截至7月31日，Simba拥有近150万名活跃移动用户和6万2000名光纤宽带用户。

该电信公司表示，这起数据泄露事件于9月24日被发现，Simba已“迅速解决”。

该公司表示：“我们已立即采取适当行动，审查现有的安全措施，以保护核心基础设施和系统。”它补充说，公司正就此事与有关当局合作。

Simba也表示，正在通过电子邮件通知受影响的客户，预计整个过程将在下周内完成。

一名发言人在回应《海峡时报》（The Straits Times）的询问时表示，个人数据保护委员会已知晓此事件并正在进行调查。 海峡时报