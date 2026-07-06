费城半导体指数出现短期力竭迹象

自6月以来，费城半导体指数的上涨势头放缓，这源于宏观经济逆风、行业动态和技术性力竭等多重因素的共同作用。 图片：路透社

费城半导体指数（SOX）是一项经调整的市值加权指数，旨在追踪美国上市半导体行业股票的表现。该指数在今年第二季度经历了一轮强劲上涨，截至撰稿时，已从3月30日创下的年内低点7084点上涨超过93%。同期，该半导体指数的表现优于整体科技板块，截至撰稿时，纳斯达克指数自3月30日以来上涨了24%以上。尽管SOX指数今年涨势惊人，但自6月初以来，该指数基本处于横盘整理状态，这可能归因于几个因素。

首先，市场对利率“在更长时间内保持高位”（higher for longer）的预期，导致资本成本上升，给该指数带来了阻力。在6月初公布的非农就业数据中，新增就业人数为17.2万，是市场普遍预期的8.5万的两倍多。受此影响，对政策敏感的美国两年期国债收益率上升了10个基点，市场对近期降息的预期减弱。随后，新任美联储主席 Kevin Warsh 在其首次联邦公开市场委员会（FOMC）会议上传达的基调和结构性改革，进一步加剧了市场对利率环境将维持高位的预期，市场价格反映出两年期国债收益率将上升13个基点。他宣布成立五个特别工作组，以在美联储内部推行制度性变革，并强调了实现价格稳定这一使命的必要性。

此外，6月23日的报道指出，SK Hynix 正在放缓其第六代HBM4芯片的量产扩张计划。内部调整表明，Nvidia下一代“Rubin”架构的产量预期被下调，促使 SK Hynix 管理层将资源重新调配回大宗商品DRAM，这引发了整个半导体行业的抛售。

从技术角度来看，费城半导体指数已表现出短期力竭的迹象。在6月的最后一周，该指数在关键的14000点水平上方形成了“牛市陷阱”（bull trap）形态，于6月18日短暂突破该水平后又回落至其下方。

与此同时，平滑异同移动平均线（Moving Average Convergence Divergence，简称MACD）技术指标也出现了看跌背离信号，表明在指数创出新高的同时，其上涨动能正在减弱。目前，12800点是该指数的关键支撑位，此处汇集了30日简单移动平均线（SMA）以及自4月底以来形成的一条上升支撑线。如果指数跌破这一关键水平，我们可能会看到其进一步回调，以重新测试50日简单移动平均线。

总而言之，自6月以来，费城半导体指数上涨势头的放缓，是宏观经济逆风、行业动态和技术性力竭等多重因素共同作用的结果。12800点水平仍然是该指数的关键支撑位。跌破该水平将引发进一步下行，向50日简单移动平均线靠拢，即接近12200点水平。

作者是 Phillip Securities Research 的研究分析师