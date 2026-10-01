新交所主席：上市公司董事会主席必须向投资者传达长期规划图

在新加坡董事协会主席公会论坛上，Koh Boon Hwee 指出，公司仍需清晰地阐述其规划。

新交所主席 Koh Boon Hwee 表示，公司主席的职责是与执行管理层合作，为公司树立愿景。 图片：TAY CHU YI, 《商业时报》

【新加坡】新加坡交易所 (SGX) 主席 Koh Boon Hwee 在周四（10月1日）举行的 新加坡董事协会 (SID) 主席公会论坛上表示，上市公司董事会主席必须告知公众，他们计划在未来三到五年内将公司带向何方，以及打算如何实现这一目标。

他说：“交易所本身不创造流动性，因为我们既不创造特定的需求，也不创造特定的供给。”他补充说，交易所不能代表公司进行沟通，也无法保证任何一只股票都具有流动性。

“因此，公司有责任与持股公众进行沟通。”

他补充说，那些认为自己被市场误解的公司，必须承担起自我解释的责任。

Koh 表示：“如果你说没有流动性，那是因为你没有与那些可能有兴趣购买或需要这只股票的人沟通。”

他承认，流动性也取决于更广泛的市场生态系统。政府的政策旨在培养本地资产管理公司，这些公司的投资授权至少会覆盖一部分新交所上市公司，从而让他们更有理由关注这些股票。

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但 Koh 表示，公司仍需清晰地阐述其规划。

他说：“如果公众不知道你未来三到五年计划做什么，他们为什么要购买你的股票？如果你不能告诉公众你的公司在未来三到五年内会发生什么，他们又怎么会知道呢？”

Koh 是在该论坛与 新加坡董事协会 (SID) 总裁 Emily Poon 的一场炉边谈话中提出上述观点的。他被问及董事会主席可以采取哪些不同的做法，以向投资者展示其公司的价值。

该论坛汇集了新交所上市公司的董事会主席以及新加坡金融管理局 (MAS) 旗下股权市场发展计划 (EQDP) 的基金经理。他们共同探讨了董事会和领导团队如何释放企业价值，以及投资者在可持续价值创造方面所关注的重点。

市场发生了哪些变化

在炉边谈话中，Poon 指出了新加坡股票市场的一些积极迹象。她提到，新加坡金融管理局 (MAS) 本周早些时候宣布了第三批 EQDP 基金经理，旨在引入更多国际资本；此外，海峡时报指数上个月也首次突破了5800点。

她接着询问 Koh，市场真正发生了什么变化，以及在一家中小型市值公司的主席能够认为市场环境对他们更有利之前，还有哪些方面需要改变。

Koh 表示，全球各地的指数都在上涨，并补充说“水涨船高”。

他说，第二个因素是政府对相关问题的关注，特别是成立了股权市场检讨小组。这发出了一个强烈的信号，表明新加坡正认真审视其资本市场的相关政策和法规。

他说：“市场姑且相信这是一个好的开始。”

在论坛早些时候的开幕致辞中，Koh 敦促各位主席将眼光放远，超越下一个市场周期。他表示，根据他自己的经验，公司主席的职责是与执行管理层合作，为公司树立一个未来10到20年的愿景。

“如果你能看清前进的方向，你就能采取措施到达那里，”曾在多家公共和私营机构的董事会任职并担任领导职务的 Koh 表示。

他补充说，在地缘政治格局碎片化的背景下，新加坡及其企业面临着重大机遇。

Koh 说：“我是一个永远的乐观主义者，所以这影响了我看待事物的方式。但如果我们能让自己与所有正在崛起或力图维持其地位的超级大国都建立关联，这将为我们带来更大的机遇。”

他表示，在这个困难时期，每个人都应该抓住时机，因为现在是新加坡公司树立愿景的最佳时机。

Koh 强调，数字指标固然重要，但董事会必须同等重视那些更难衡量的因素，例如企业文化。

他说，合规心态是公司文化的产物，尤其是在受到高度监管的行业中，而并非通过衡量发生了多少起事件来体现。

“董事会与执行管理团队共同塑造企业文化……它设定了基调，以及整个公司愿意承担的容忍度和风险水平。”