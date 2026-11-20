央行官员指出，维护金融系统的公信力是央行的职责。

新加坡金融科技节的与会嘉宾表示，创新应在具备保障措施以及监管机构与业界合作的前提下进行。 照片来源：新加坡博览中心

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【新加坡】在新加坡金融科技节 (SFF) 的一场小组讨论中，与会嘉宾表示，各国央行在发行数字货币和发展支付渠道时，需要优先考虑韧性，因为这是消费者保护和普惠金融的基础。

他们在周五（11月20日）表示，尽管持续创新很重要，但鉴于维护金融系统公信力是央行的职责，创新应在具备保障措施以及监管机构与业界合作的前提下进行。

卡塔尔央行副行长 Sheikh Ahmed bin Khalid Al-Thani 说：“在我看来，最好的系统最终并非最快应用新技术的系统，而是在维护人们对金融系统信任的同时，能够不断改进的系统。”

Sheikh Ahmed 是在新加坡金融科技节一场关于如何构建值得信赖的多渠道金融系统的小组讨论上发表上述言论的。

与他同台的嘉宾包括柬埔寨国家银行行长 Chea Serey、欧洲央行执行董事会成员 Piero Cipollone、印度储备银行副行长 Swaminathan Janakiraman，以及新加坡金融管理局 (金管局) 副局长（市场与发展）Leong Sing Chiong。

该环节由 Global Finance & Technology Network 政策与技能培训董事总经理 Maha El Dimachki 主持。

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在讨论创新、韧性、消费者保护和普惠金融之间的权衡时，Sheikh Ahmed 表示，韧性与普惠金融或客户保护是密不可分的。

他指出，任何系统性中断都会对那些金融选择较少的人群产生不成比例的巨大影响。

尤其是当数字支付系统已达到公共基础设施的规模时，更是如此。

Janakiraman 以印度的统一支付接口 (Unified Payments Interface) 为例，该系统每天平均处理超过8亿笔交易。他指出，几次服务中断就可能让一个菜贩或茶摊老板损失一天的生意或收入。

他说：“作为监管机构，这给我们带来了巨大的责任，必须确保系统的韧性和完整性时刻得到维护。”

Cipollone 也期望央行能确保普惠性在金融系统中至关重要。

他说：“作为央行，你不应该只为那些为了创新而创新的人，或是那些愿意为试验承担风险的早期采用者服务。”

“我们的职责是满足全体民众的需求，且不应忘记边缘群体。”

但金管局的 Leong 指出，需要在容许创新与维护安全稳健之间取得平衡。

因此，Leong 表示，在新加坡，机遇在于金管局与业界合作，共同探索如何在增长机遇和安全稳健两方面最好地实现这种平衡。

尤其是在央行和金融机构都有着相似关切的情况下，即如何在持续创新的同时维护信任和声誉。

Leong 说：“这并非是央行对抗科技公司，再对抗金融机构的问题。每个人都有共同的利益，即认识到金融的基石是信任。”