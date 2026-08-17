尽管新加坡推动加速，私人银行开户时长仍是症结所在

复杂的财富来源审查可能耗时数月，但银行表示，简单直接的案例所需时间要短得多。

私人银行业小组设定的目标是，到2026年底，大多数客户的开户时间将缩短至一个月内。 图片来源：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

【新加坡】业内人士表示，尽管当局正推动将超高净值人士的开户时间缩短至一个月以内，但私人银行漫长的客户引导流程仍然是新加坡富裕人士面临的一个主要瓶颈。

今年5月，由新加坡金融管理局 (金管局) 与私人银行业界合作成立的行业主导委员会——私人银行业小组，设定了到2026年底将大多数客户的开户时间缩短至一个月内的目标。

然而，业内人士和客户关系经理告诉《商业时报》，更广泛的客户引导流程仍可能需要3到12个月，对于复杂案例尤其如此。