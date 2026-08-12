ENTERPRISE
以小博大：面对竞争和成本上涨，精品健身房如何寻找市场定位
开设一家有竞争力的商业健身房，潜在经营者至少需要投入75万新元——而且这一数字还在不断增加。
- Storm Athletic Club 创始人兼首席执行官 Li Kun Rong 表示：“当时就算我想（开一家）特许经营店都负担不起……所以我只能自己创业。” 图片来源：LI KUN RONG
查看原文
本文由AI辅助翻译
【新加坡】为了开设一家精品训练健身房，Li Kun Rong 在四年前倾其所有，用当时银行账户里不到7万新元的存款，创办了 Storm Athletic Club。
这笔钱仅够购买基础设备。事实上，他甚至没有余钱来购买足够铺满健身房地面的训练垫。
如今，这位31岁的创始人兼首席执行官，其位于诺维娜（Novena）附近金吉路（Kim Keat）的健身房已拥有约100名活跃会员。
TRENDING NOW
Two-thirds of Sentosa Cove resales in the red, with average loss topping S$1 million since 2023
How BYD disrupted Singapore’s car market – and why the strategy is turning on itself
After a strong Q2, what’s next for Singapore banks? Analysts see DBS, OCBC ahead on wealth
Laos-China Railway picks up steam, but S-E Asian country struggles to capture gains