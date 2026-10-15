普华永道全球主席：即便人工智能重塑初级职位，公司仍将继续招聘

Mohamed Kande表示，这家四大会计师事务所生产力的提升并未导致裁员。

【新加坡】普华永道(PwC)计划继续招聘，尽管人工智能正接管更多日常工作。这家四大会计师事务所预计，该技术将改变工作性质，而非淘汰工作岗位。

全球主席Mohamed Kande告诉《商业时报》(The Business Times)，人工智能正在创造新的机遇，并随之带来了对不同技能和角色的需求。

他表示：“即便在今天，人工智能也在创造对一类新工作岗位的需求。我们将继续招聘员工。” 根据其2025年度报告，这家专业服务公司在全球拥有超过364,000名员工。

Kande是在10月7日于新加坡香格里拉大酒店举行的福布斯全球总裁会议期间，接受《商业时报》采访时发表上述言论的。他于2024年7月接任全球主席一职。

四大会计师事务所已承诺向人工智能投入数十亿美元，包括用于审计和咨询等领域的智能体工具。

普华永道已经从人工智能中看到生产力的提升，因为该技术接管了一些繁琐的日常任务，使员工能利用时间完成更多工作。但Kande表示，这并未导致裁员。

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Kande说：“对我们而言，生产力的提高并未对任何工作岗位……造成影响。” 相反，随着技术变得更加强大，普华永道正在改变对员工的期望，包括如何定义助理和经理的角色。

Kande表示，公司正更加重视判断力、建立关系的能力、系统性思维和学习能力等技能，同时继续在员工各自的专业领域进行培训。他将这一转变描述为“差异化招聘”，而非缩减招聘规模。

他指出，随着技术承担更多工作，专业服务的“人性化一面”将变得更加重要。“我们实际上认为，在人工智能时代，人际互动将比以往任何时候都更加关键。”

培养未来的会计师

这将对未来会计师的培养方式产生影响。

普华永道一直鼓励大学将人工智能融入包括会计学在内的各个学位课程中，以便毕业生在进入职场时能够熟练使用这项技术。

Kande说，未来的专业人士既需要核心专业知识，也需要有效使用人工智能的能力。他将其应用比作计算机在工作场所的普及。

他指出，普华永道也正在新加坡增加人工智能人才，以支持其在整个亚太地区的工作。该公司在这个城市国家设有一个人工智能中心，该中心是在新加坡经济发展局的支持下，于2025年5月启动的。

普华永道承诺在三年内向该中心投入超过400万美元，用于为客户和公司自身开发人工智能解决方案。

其工作包括为金融服务、公共部门以及交通和物流领域提供解决方案。

Kande表示，新加坡的人才库、多语言劳动力以及对不同技术栈的熟悉程度，使其在支持更广泛区域方面具有得天独厚的优势。“可以说，这里是理想之地。”

将人工智能转化为财务回报

在普华永道推进人工智能应用的同时，各企业仍在努力解决如何将在人工智能上的支出转化为财务回报的问题。

在10月7日会议的一场小组讨论中，Kande引用了普华永道最新的全球CEO调查。该调查发现，在过去的12个月里，56%的CEO表示人工智能并未带来更高的收入或更低的成本，只有12%的CEO报告两者兼得。

Kande表示，一些公司可能缺乏有效部署人工智能所需的数据、技术和治理能力，而另一些公司则主要利用人工智能来更快或更经济地完成现有工作，而不是改变其运营方式。

他补充说，公司规模并非决定企业能否从人工智能中获益的关键因素。相反，他指出了领导力的重要性，以及公司是否对如何使用该技术并将其转化为实际应用有清晰的愿景。

Kande说，几年前当普华永道首次听说生成式人工智能时，公司做的第一件事就是让大部分员工接触到这项技术，因为“人们会恐惧自己不了解的东西”。

“因此，这更像是对人的能力的一种增强……这样（他们）就不会害怕人工智能，（并且）会拥抱它，因为他们了解它是什么。”

Kande指出，即使在普华永道内部，使用人工智能的成本也高于他最初的预期。但随着公司将该技术扩展到审计、税务与法律、咨询以及交易服务等领域，员工的采用率也超出了他的预期。