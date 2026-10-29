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凯德腾达房产信托第三季度租金复归率走高，出租率亦有增长

该房产信托完成6亿3810万新元的收购，并正在以2亿8170万新元脱售三处新加坡物业

Jeanne Mah

Jeanne Mah

Published Thu, Oct 29, 2026 · 07:15 PM
    • 位于金泉路38号的数据中心Kim Chuan Telecommunications Complex，是凯德腾达房托计划脱售的三处新加坡物业之一。
    • 位于金泉路38号的数据中心Kim Chuan Telecommunications Complex，是凯德腾达房托计划脱售的三处新加坡物业之一。 图片来源：凯德腾达房产信托

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】在重塑其工业资产组合的努力下，凯德腾达房地产投资信托 (CapitaLand Ascendas Real Estate Investment Trust, 简称Clar) 在2026年第三季度录得更高的租金复归率。

    该信托第三季度的租金复归率为9.9%，高于第二季度的5.2%和去年同期的7.6%。2026年前九个月的租金复归率为9%。

    投资组合的出租率略有改善，截至9月30日升至90.1%，高于上一季度的89.1%。但该出租率仍低于去年同期的91.3%。

    该房产信托的资产管理规模 (AUM) 达207亿新元，其中新加坡市场占66%，其次是澳大利亚和美国，各占约11%。

    该信托正将其投资组合转向能够迎合因结构性趋势和消费模式转变（包括数字化和电子商务）而不断变化的市场与租户需求的细分领域。

    截至9月30日，在其投资组合的资产管理规模中，商业空间和生命科学领域占88亿新元，物流领域占55亿新元，工业及数据中心领域占64亿新元。

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    管理人预计全年租金复归率将保持在“高个位数”的正增长范围。该投资组合的加权平均租期 (WALE) 为4.1年，年内剩余时间里，占总租金收入6.6%的租约将到期续租。

    在新加坡，整体出租率从第二季度的90.1%上升至90.9%。管理人将此增长主要归因于新收购的物业实现满租，以及物流投资组合出租率的提高。

    其美国投资组合的出租率从上一季度的80.9%升至82.3%，但仍低于去年同期的85.3%。

    此改善主要由物流物业推动，截至9月30日，其在芝加哥和堪萨斯城的物业出租率均达到100%。而在6月份，这两个城市的资产出租率分别为78.8%和77.5%。位于南卡罗来纳州查尔斯顿的一个物流中心，其出租率从零上升至9%。

    在澳大利亚，出租率环比保持在91.1%不变，较去年同期的94.8%略有下降。英国和欧洲的出租率从第二季度的93.1%上升至96.3%，而日本市场则继续保持满租。

    投资组合交易

    该房产信托在本季度完成了两项新加坡资产的收购，总金额达6亿3810万新元。

    这些物业分别是于8月17日以1亿3390万新元收购的大士五道5号物业，以及于8月27日以5亿零420万新元收购的洛阳弯25号物业。

    两处物业均已完全租出，且租约中包含年度租金增长条款。

    管理人预计，在不计交易成本的情况下，大士五道5号物业的初步净房地产收入收益率为6.6%，洛阳弯25号物业为6.9%。

    这两处物业的加权平均租期（WALE）分别为5年和约13年；大士五道5号物业的年租金增长率为2%，而洛阳弯25号物业在前12年的年租金增长率为2.5%。

    该房产信托在2026年前九个月的总收购额约为18亿新元，其中包括一处美国物流物业和一家日本数据中心的股份。

    该信托计划以2亿8170万新元的价格脱售三处新加坡物业——Kim Chuan电信综合大楼、樟宜商业园中1路17号以及实龙岗北大街5道9号。该总价较其合并独立市场估值高出约25%，较其总买入价高出86%。预计这些出售交易将在2026年第四季度完成。

    管理人估计净收益为2亿5500万新元，若全部用于偿还借款，将使该房产信托的总杠杆率从截至9月30日的41.8%降至约41%。

    在备考基础上，该房产信托的新加坡投资组合出租率也将从90.9%上升至91.5%。

    总杠杆率从6月底的39.7%上升至9月30日的41.8%，主要原因是为收购项目提供资金而增加了借款。

    其2026年前九个月的加权平均总债务成本为3.4%，而上半年为3.5%。

    此外，该信托还有七个在建项目，预计总成本为8亿4770万新元，其中包括位于英国和新加坡的两个新再开发项目，耗资3亿4050万新元。

    管理人预计，开发和再开发项目的稳定后成本收益率将在6%至8%之间。

    在发布此业务更新之前，凯德腾达房产信托的单位价格收盘报2.18新元，无变动。

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