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胜捷住宿房地产投资信托上半年业绩超IPO预测，关注发起人资产储备以进行收购

该信托或将考虑胜捷企业 (Centurion Corp) 的开发中资产，包括即将建成的Kranji Close宿舍。

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Jeanne Mah

Jeanne Mah

Published Thu, Aug 6, 2026 · 06:50 PM
    • CAReit旗下的Westlite Ubi宿舍。该信托上半年每单位派息 (DPU) 为0.03499新元，超出其首次公开募股 (IPO) 预测9.6%。
    • CAReit旗下的Westlite Ubi宿舍。该信托上半年每单位派息 (DPU) 为0.03499新元，超出其首次公开募股 (IPO) 预测9.6%。 图片来源：CENTURION ACCOMMODATION REIT

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    【新加坡】胜捷住宿房地产投资信托（CAReit）的管理人表示，该信托或将评估收购其发起人胜捷企业（Centurion Corp）正在开发的一批资产。

    其中一项资产是发起人新宣布的Kranji Close项目。周三（8月5日），胜捷企业以3.43亿新元的中标价，成功投得该专用宿舍地块的招标。

    该地块为30年租赁地契，占地约22,079平方米，总容积率为3.0，可开发容纳7000个床位的项目。

    管理人首席投资官Ginny Ang在一次媒体吹风会上表示，发起人在开发专业化居住资产方面拥有良好记录，其中一些资产可构成该信托在专用客工宿舍（PBWA）和专用学生宿舍（PBSA）领域的收购储备。

    储备中的七项资产位于新加坡、英国和澳大利亚，涵盖客工及学生宿舍，共计约9,198个床位，预计将在2026年至2028年间完工。

    其中包括两个即将开展的项目：一个位于墨尔本，将提供约644个床位，预计于2027年第一季度完工；另一个位于珀斯，发起人持有其25%的股份，该项目包含约182个床位，预计于2027年第二季度完工。

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    Ang说：“当发起人有意出售时，该信托拥有优先购买权，可根据资产的价值进行评估并考虑是否收购。”

    当被问及Kranji Close是否会是一个自然的收购候选人时，管理人首席执行官Tony Bin表示，这种安排符合发起人的资本循环策略，即在资产稳定运营后才进行出售。

    上半年业绩超预测

    CAReit公布了超出预期的上半年业绩，截至6月30日的六个月里，其每单位派息（DPU）为0.03499新元，超出其首次公开募股（IPO）预测9.6%

    收入增至1.089亿新元，比预测高出5.1%。这主要得益于专用客工宿舍（PBWA）租金费率和床位销售的强劲表现、有利的汇率波动，以及Westlite Toh Guan和Westlite Mandai宿舍扩容带来的110万新元额外收入。

    净房地产收入增长4.3%至7840万新元，而可供分配给单位持有人的金额为6050万新元，比招股说明书的预测高出9.6%。

    截至6月30日，总杠杆率为29.9%，投资组合估值为22亿新元。自首次公开募股以来，运营床位容量已增长25.7%，达到30,236个。

    此外，Bin表示，CAReit正准备应对其在悉尼的一个专用学生宿舍（PBSA）资产为期两年的主租赁协议将于2027年底到期的情况。这个拥有732个床位的资产是CAReit于今年1月收购的。

    该资产在2026财年的固定租金收入为1410万澳元（约合990万美元），2027财年为2000万澳元。

    Bin表示，预计现有运营商将在租约到期后继续管理该物业，这将为资产的运营方式提供“一定的连续性”。

    他补充说，新开业的学生宿舍通常初期学生续租率较低，因为缺少返校续住的学生。

    他说：“我们相信第三年的情况会比前两年更好。”

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