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Digital Core Reit 提议以3.159亿美元出售北美资产，并进军新加坡市场

该信托将以8740万新元收购 Digital Loyang 2 的2.5%股权，从而首度进入新加坡市场

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Young Zhan Heng
Shikhar Gupta

Young Zhan Heng &

Shikhar Gupta

Published Wed, Aug 12, 2026 · 08:27 AM — Updated Wed, Aug 12, 2026 · 03:39 PM
    • 该信托将通过收购拥有永久地契的大阪数据中心（Digital Osaka 3，见上图）额外25%的股权，以扩大其在大阪的业务。
    • 该信托将通过收购拥有永久地契的大阪数据中心（Digital Osaka 3，见上图）额外25%的股权，以扩大其在大阪的业务。 照片来源：DIGITAL CORE REIT

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】 Digital Core Reit 正提议进行一项重大的投资组合调整，计划通过脱售其在北美的成熟资产所获资金，首次在新加坡建立业务，并深化其在日本的布局。

    这家纯数据中心房地产投资信托 (Reit) 于周三（8月12日）宣布，已达成一系列协议，将三项北美物业的部分权益出售给其发起人 Digital Realty，所得款项约为3.159亿美元。

    根据这项资本再循环计划，出售所得款项将重新部署到亚太地区，同时也将用于偿还债务和进行单位回购。

    Digital Core Reit 首席执行官 John Stewart 在周三的媒体发布会上表示，此举是集团为响应股东对增加亚太地区业务布局日益增长的需求，而推动的投资组合调整计划的一部分。

    他说：“股东们对于在该区域，特别是新加坡的业务布局，表现出了非常明确和强烈的偏好。”

    若协议得以通过，其在北美的业务敞口将从最初的65%降至52%，而亚太地区的业务敞口将从11%翻倍至22%。

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    这些交易预计将使其每单位派息 (DPU) 增值约4.1%，并将总杠杆率降低约290个基点至36.3%。

    备考资产管理规模 (AUM) 将从19亿美元降至18亿美元。

    投资组合重组

    拟议的投资组合调整主要包括两大项，均在“愿买愿卖”的基础上进行协商。

    资产剥离部分包括：以1.8亿加元（1.269亿美元）的价格，出售 Digital Core Reit 在多伦多 371 Gough Road 设施的全部90%权益；以及以7860万美元的价格，出售其位于洛杉矶的 North Nash Street 托管设施。

    此外，该信托还将以1.104亿美元的价格，出售其位于北弗吉尼亚 8217 Linton Hall Road 物业39%的权益。

    Digital Core Reit 将保留 Linton Hall 51%的多数股权。该物业最近与一家全球云服务提供商签订了为期10年的新租约，租约将从今年12月1日起生效。

    在亚太地区，该信托将以8740万新元收购 Digital Loyang 2 (11 Loyang Close) 2.5%的股权，标志着其正式进入新加坡市场。

    此外，该信托还将以176亿日元（1.085亿美元）收购拥有永久地契的大阪数据中心（Digital Osaka 3）额外25%的股权，从而将其在大阪的业务版图进一步扩大，总持股比例从20%提升至45%。

    管理人计划将脱售所得款项，以及等值1.76亿美元的新加坡元和日元新债务，用于：

    • 为上述收购提供资金，
    • 偿还1.174亿美元的欧元和美元计价债务，以及
    • 支付交易成本。

    此外，高达2000万美元的收益将用于在公开市场上回购单位，以利用当前估值，另有250万美元将用于支付预估的专业服务和交易费用。

    战略转移

    此次向亚洲重新部署的1.76亿美元资金，标志着 Digital Core Reit 在寻求扩大其30亿美元亚太项目储备过程中的一次地域性战略转移。

    Stewart 形容新加坡数据中心是“全球最佳市场之一”，并指出其稳定的地缘政治环境和“非常理想的地理位置”。

    Digital Loyang 2 的入驻率为94%，加权平均租期 (Wale) 为3.5年；而大阪的设施已完全租出，拥有永久地契，其加权平均租期为6.4年。

    Stewart 表示：“（Digital Loyang 2）是一项顶级的优质资产。”他同时指出，Digital Core Reit 将保留优先购买权。

    他还提到，该信托此次脱售的物业比其正在收购的亚太数据中心更为老旧。

    该信托管理人的首席财务官 Dave Craft 表示：“我们正在投资高增长资产，相信这些资产将随着时间的推移表现良好，并为我们扩大资产管理规模提供发展空间。”

    为实现其亚太扩张计划，该集团将继续专注于“核心市场”。

    Stewart 说：“新加坡正是一个理想的市场。”他指出，该信托在近期很可能会继续投资于新加坡和大阪等成熟市场。

    他指出，该集团将维持其长期目标，即在未来三年内将其18亿美元的资产基础和市值翻倍。

    花旗 (Citi) 分析师 Brandon Lee 表示：“我们积极看待 Digital Core Reit 最新的投资组合重组。”他指出，此次重组带来了更高的每单位派息增值，并增加了在亚太地区的业务敞口。

    花旗维持对该信托的“买入”评级，目标价为0.68美元。

    拟议的交易构成“关联人士交易”，须在即将召开的特别股东大会上获得单位持有人的批准。

    管理层补充说，预计该交易将在年底前完成。

    消息公布后，截至周三下午2点40分，Digital Core Reit 的单位价格上涨6.3%，即0.03美元，至0.505美元。

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