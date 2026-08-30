星狮地产股东批准价值21亿新元的酒店资产组合重组计划

该交易预计将于2026财年底前完成

辉盛国际信托投资组合的拟议优化方案包括整合位于里峇峇利路的新加坡辉盛阁公寓的全部所有权。 图片来源：星狮地产

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 房地产巨头 星狮地产 (Frasers Property) 的股东在周五（8月28日）举行的特别股东大会上，批准了针对其旗下辉盛国际信托 (Frasers Hospitality Trust, 简称FHT) 的一项酒店资产组合优化方案，该信托已于2025年被私有化。

约99.07%的出席及投票股东（代表超过1.59亿股股份）对该决议表示赞成。其余代表近150万股股份的投票则反对该举措。

该交易预计将于2026财年底前完成。辉盛国际酒店集团首席执行官 Eu Chin Fen 表示，集团现在将着手实施重组计划，并补充说，这包括获得必要的监管和第三方批准。

Eu 表示：“我们的股东给予了我们明确的授权。我们现在可以推进下一阶段的酒店业务战略——即创建一个更专注、资本效率更高的酒店平台，同时保留我们现有的规模和经常性收入基础。”

星狮地产集团首席财务官 Loo Choo Leong 将此次批准形容为集团资本配置策略中的一个“重要里程碑”。

他补充道：“这项交易从成熟资产中释放了资本，增强了集团的财务灵活性，并让我们获得了新加坡辉盛阁公寓的全部所有权，从而有助于对更广泛的伟力坡 (Valley Point) 地段进行重新开发。”

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“总而言之，这些成果使我们能够寻求价值创造的机会，并提升长期股东价值。”

泰国投资控股和房地产公司 TCC Assets 放弃了投票。该公司持有超过34亿股普通股，约占星狮地产已发行股本的86.9%。

星狮地产指出，该泰国集团是商业巨头 Charoen Sirivadhanabhakdi 及其已故妻子 Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi 遗产的关联方。两者均为与该决议相关的控股股东及利益相关方。

持有7000万股普通股（占星狮地产已发行股本1.78%）的 TCC Group Investments (TCCGI) 也放弃了投票。该公司由 Charoen 的五名子女平分持有，其中两人被视为关联方和利益相关方。

辉盛国际信托（FHT）于2025年10月通过信托安排计划被私有化。其资产目前通过两个私人分信托持有：辉盛国际房地产投资信托和辉盛国际商业信托。

星狮地产于今年6月首次宣布了这项重组提案。

公司在8月6日的一份通告中指出，FHT的资产将被分为四类。

第一类是成熟、收益率较低的稳定资产，总价值为11亿新元。星狮地产将把其在这些资产中持有的全部63.28%股权出售给 TCCGI。

第二类是具有通过增值计划实现更高收益潜力的资产。这部分资产价值为4亿新元，星狮地产将继续保留其中49.95%的有效风险敞口，TCCGI 则将持有剩余的50.05%。

第三类由非核心资产组成，价值3亿新元。这些资产实际上不进行交易，并将继续由 FHT 或新的澳大利亚信托 (New AU Trust) 持有，以备未来进行机会性剥离。

第四类是具有潜在再开发价值的资产，价值3亿新元。该资产将被出售给星狮地产，以便对伟力坡 (Valley Point) 所在的整个地段进行重新开发。

按2025财年备考基础计算，集团预计此次优化将使其每股收益提高3.4%，每股净资产值提高1.3%，股本回报率提高0.1个百分点。

交易完成后，净负债率预计将下降3.3个百分点。

在股东批准消息公布前，星狮地产的股价于周五下跌1%（即0.01新元），收于1.01新元。