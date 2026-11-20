公司预计，受益于香港和中国大陆业务贡献的增长，全年盈利将取得百分之十几中段的增长

Hongkong Land旗下的新加坡私募基金以11亿新元收购了会德丰广场 (Wheelock Place)。 图片来源：海峡时报

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（新加坡）房地产发展商 Hongkong Land 上调了全年盈利指引，因其香港和中国大陆投资组合的增长，促使截至9月30日的第三季度基础盈利增长了38%。

该集团周五（11月20日）表示，预计2026财年基础盈利将取得“百分之十几中段”的增长，而此前的预期是与今年上半年基础盈利11%的增幅“基本持平”。

Hongkong Land还预计，得益于其股票回购计划，全年每股盈利的增长“将达到百分之十几的高段”。

第三季度基础盈利的增长主要得益于香港中环和中国大陆业务贡献的增加，以及净融资费用的下降。

来自香港中环投资组合的盈利贡献增长了8%，这主要得益于其核心物业置地广场（Landmark）租金的上涨以及运营效率的提升。

集团中环写字楼组合的租赁活动也“显著增强”，为提高租金叫价提供了支撑。截至9月30日，未承诺租用空置率降至4.9%，这是自2022年以来首次降至5%以下。

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该集团表示：“近期的租金评估和新签租约实现了正向的租金调升，巩固了盈利增长势头，并为2027年的前景提供了更高的可见度。”

与此同时，得益于“零售资产的持续稳定”和运营成本的降低，来自中国大陆投资组合的贡献在第三季度增长了一倍以上。

Hongkong Land在上海的西岸金融城（Westbund Central）综合体项目已有18%竣工并投入运营，其余部分仍在建设中。

该集团指出：“尽管上海整体甲级写字楼市场存在供应过剩的情况，但在西岸金融城综合体定位和独特滨江位置的支撑下，写字楼租赁势头保持稳定。”

截至9月底，其已竣工可用写字楼空间的出租率达到71%，另有多项租约正处于“深入”洽谈阶段。

在新加坡，第三季度的贡献略有下降。这主要是由于新加坡核心区私人房地产基金（Singapore Central Private Real Estate Fund, 简称SCPREF）成立后，Hongkong Land在该投资组合中的实际权益发生了变化。该基金于8月以11亿新元收购了会德丰广场（Wheelock Place）。

SCPREF投资组合实现了正向租金调升，而截至9月30日，其承诺入驻率升至97.9%。

Hongkong Land表示：“集团将继续与资本合作伙伴一道，专注于选择性的投资机会，随着SCPREF管理的资产规模未来实现增长，预计将逐步产生额外的管理费收入。”

在第三季度业绩公布前，该集团股价于周五下跌0.4%（即0.03美元），收于8.39美元。