寻求收益？星展银行分析师看好新加坡房托基金，而非银行股息

BROKERS’ TAKE

两者之间的收益率差距正在扩大，但不断上升的债券收益率和利率值得关注

丰树物流信托 (Mapletree Logistics Trust) 和凯德腾飞房地产投资信托 (CapitaLand Ascendas Reit) 具有“估值吸引力”，因为它们的市净率“低于平均水平”。 照片：《商业时报》资料图

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 寻求股息收入的投资者或许应将目光从新加坡银行股转向房地产投资信托 (Reits)，因为这两个板块之间的收益率差距已达到多年来的高点。

新加坡上市的房地产投资信托 (S-Reits) 平均股息收益率约为6.2%，而本地三大银行—— 星展银行 (DBS) 、 华侨银行 (OCBC) 和 大华银行 (UOB) 的平均股息收益率约为4%。

星展集团研究部 (DBS Research Group) 在周一（8月31日）的一份报告中指出，这两个板块之间2.2个百分点的差异（即所谓的“收益率息差”）已超过2022年至2024年加息周期中的水平。

简而言之，这意味着新加坡房地产投资信托的年度派息高于新加坡银行。

投资新加坡房地产投资信托的理由

星展银行的分析师指出，新加坡房地产投资信托和银行股都是投资者青睐的股息投资选择。

特别是银行业，自2022年以来，得益于净息差扩大、高利率环境以及对股东回报的重视所带来的强劲盈利，已多次提高股息。

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分析师表示：“（但是）尽管银行股在加息环境中历来表现优于大市……但如今的背景有所不同。”

一方面，新加坡银行股强劲的股价表现拉低了它们年初至今的平均股息收益率。

另一方面，三个月复合新加坡隔夜平均利率 (Singapore Overnight Rate Average) 已从3.7%的峰值降至1.1%至1.2%的区间。这为新加坡房地产投资信托提供了“仍然可观”的盈利缓冲，因为它们能以更低的基准利率进行再融资。

星展银行还预计，新加坡房地产投资信托的每单位派息 (DPU) 将在2026财年平均增长约3%，这进一步增强了投资者向此类信托配置资本的理由。

然而，其他评论员指出，飙升的美国国债收益率可能威胁到对利率敏感的新加坡房地产投资信托的估值，同时却能提振本地银行的利润率。

基本面稳健

星展银行预计，中小型新加坡房地产投资信托将继续引领每单位派息的增长。

在2026财年上半年，这些房地产投资信托实现了约5%的强劲每单位派息同比增长，远超同期大型同类信托1%的增幅。

分析师表示，它们的表现表明，“阿尔法机会”（指超越市场平均回报的投资机会）仍然存在于中小型股领域，那里更具吸引力的估值与更强劲的盈利增长相得益彰。

他们预计，中小型新加坡房地产投资信托的每单位派息增长在下半年将比上半年加速4%，而大型新加坡房地产投资信托的增幅仅为1%。

支持他们看好更广泛的新加坡房地产投资信托板块的理由还包括：由于信托公司积极进行资产回收，再融资成本降低，资产负债表也更加健康。

分析师表示：“随着稳健的房地产基本面继续支撑租金的积极回升，我们相信投资者将越来越青睐那些提供更高‘增长确定性’的新加坡房地产投资信托。”

星展银行点名看好的选择

星展银行表示，其最看好办公楼类新加坡房地产投资信托，原因是核心中央商务区甲级写字楼的空置率创下3.3%的历史新低，且供应紧张。

其次是工业、零售和酒店类信托。

工业房地产投资信托受到数据中心结构性需求的支撑，这有助于抵消海外物流业务的疲软表现。

零售资产因接近饱和的出租率而保持韧性，而酒店信托则有望在下半年迎来季节性走强，这主要得益于大型活动和音乐会的推动。

凯德综合商业信托 (CapitaLand Integrated Commercial Trust) 、 百汇生命产业信托 (Parkway Life Reit) 、 胜捷住宿房地产投资信托 (Centurion Accommodation Reit) 、 NTT数据中心房地产投资信托 (NTT DC Reit) 和 联实全球商业房地产投资信托 (Lendlease Global Commercial Reit) “因其更强的相对增长和总回报状况而脱颖而出”，该券商补充道。

与此同时， 丰树物流信托 和 凯德腾飞房地产投资信托 则具有“估值吸引力”，因为它们的市净率“低于平均水平”，且收益率接近负一个标准差。

新达信托 (Suntec Reit) 仍是该券商首选的“价值释放型投资”，其战略评估结果预计将在下半年公布。

分析师表示：“总体而言，我们青睐一种结合了可见的每单位派息增长和可识别的价值释放催化剂的杠铃策略，而非仅仅关注收益率。”