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Lentor Gardens Residences首个周末售出499个单位中的54%

强韧的需求反映了伦多区供应紧张以及市场对大众私宅的持续兴趣

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Tessa Oh

Tessa Oh

Published Sun, Jul 19, 2026 · 06:15 PM
    • 销售以三卧单位为主，占总交易量的42%。
    • 销售以三卧单位为主，占总交易量的42%。 图片来源：KINGSFORD GROUP

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    [新加坡] Lentor Gardens Residences是伦多区推出的第七个私人住宅项目。该项目在7月18日和19日的首个推出周末，售出其499个住宅单位中的270个，约占54%，平均售价为每平方英尺2350新元。

    开发商Kingsford Group在周日（7月19日）的声明中表示，该项目中的所有三个商业单位也已售出，平均售价为每平方英尺2550新元。

    销售以三卧单位为主，占总交易量的42%，其次是双卧单位（40%）和四卧单位（18%）。

    买家中有约91%是新加坡人，其余9%为永久居民和外国人。

    Lentor Gardens Residences建于一个99年租赁地契地段上，项目包括三栋16层高的塔楼、一栋八层高的塔楼和三套分层地契排屋，建在一个约200米长的水景之上。

    该项目预计将于2030年12月获得临时入伙证。

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    PropNex首席执行官Kelvin Fong表示，对于在伦多山庄（Lentor Hills estate）推出的第七个项目而言，首个周末的销售业绩相当稳健。

    他表示：“一个周末售出270套新房，无论从哪个标准来看都是一个健康的成绩，买家的反应告诉我们，伦多区的发展势头依然强劲。”

    Fong指出，根据截至7月4日提交的中止转让的申请，伦多区的其他六个项目总计2954个单位中已售出2929个，售出率约为99.2%。

    他表示，Lentor Gardens Residences的价格，双卧单位约140万新元起，三卧单位约190万新元起，处于大众市场买家愿意承担的价格范围内。买家被其邻近伦多地铁站、Lentor Modern购物中心以及圣尼各拉女校（CHIJ St Nicholas Girls’ School）等学校的地理位置所吸引。

    Fong补充说，在首次购房者、提升型买家、稳定的利率和紧张的劳动力市场的支撑下，中央区外（OCR）的住宅需求在2026年一直保持韧性。结合Tengah Garden Residences和Vela Bay的周末销售表现，这表明市场对地理位置优越、物有所值的大众私宅持续抱有购买兴趣。

    Realion (OrangeTee & ETC) Group副集团首席执行官Justin Quek表示，此次推出的买家主要是购买首套婚房的年轻夫妇，以及在父母支持下的年轻单身人士。

    Quek说，紧凑型三卧单位以及紧凑型三卧加书房单位在几小时内全部售罄，这反映了市场对功能性单位的需求，其价格在205万至221万新元的可控固定金额范围内。

    双卧保费单位达到了93%的认购率，而79%的三卧保费单位也已售出。

    Quek补充说，伦多区预计明年可能只会再推出一个项目，因此在项目户型设计、绿色空间以及邻近知名学校和交通枢纽等优势的支撑下，销售势头有望持续。

    Mogul.sg首席研究官Nicholas Mak表示，尽管这是该地区四年内推出的第七个项目，但强劲的需求表明购房者对伦多区的私人住宅抱有强烈信心。

    他表示，销售部分是由积压需求推动的，因为开发商在5月初推出降温措施后以及6月学校假期期间推迟了项目发布。

    Mak补充说，该项目邻近伦多地铁站和Lentor Modern购物中心，加上附近超过86万居民的集水区，为需求提供了支撑。他还指出，开发商以每平方英尺920新元的容积率地价购得土地，是政府售出的八个伦多地段中最低的，这使其在定价上具有灵活性。

    SRI研究与数据分析主管Mohan Sandrasegeran表示，作为2026年下半年的首个主要私人住宅项目，此次发布为该时期定下了积极的基调。良好的认购率表明，市场对地理位置优越、定价合理的住宅的潜在需求依然强韧。

    Sandrasegeran说，该项目与早前的发布有所不同，因为买家不再仅仅是为该区的未来愿景买单，而是在评估一个已经初具规模的社区。

    他表示，需求集中在双卧和三卧单位，反映了自住业主对家庭型住宅的持续兴趣。

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