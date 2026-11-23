宏利美国房托与贷款方达成协议，为恢复派息铺平道路
拟议协议将延长贷款期限并放宽利息覆盖率要求
- 该信托管理公司的首席执行官兼首席投资官 John Casasante 表示，这支房地产投资信托正处于其三年征程的最后冲刺阶段，正在从债务重组迈向增长。 图片来源：宏利美国房地产投资信托
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【新加坡】 宏利美国房地产投资信托 (Manulife US Real Estate Investment Trust, 简称 MUST) 的管理公司于周一（11月23日）表示，该信托已与贷款方协商达成了一项拟议协议。该协议将使其能够退出为期三年的债务重组，并恢复向单位持有人的派息。
该协议须经单位持有人在12月15日的特别股东大会上通过决议方可生效。这些决议将使该房地产投资信托能够脱售更多物业以筹集资金，并收购新资产。
MUST 管理公司的首席执行官兼首席投资官 John Casasante 表示：“我们现在正处于三年征程的最后冲刺阶段，从债务重组迈向复苏和增长。”
他补充道：“然而，在此期间（2023年6月至2025年12月），投资组合估值下跌约19%，这使得去杠杆之路比预期更长、更具挑战性，我们的总杠杆率仍高达54%。”
根据拟议的联合贷款协议 (Joint Facilities Agreement, 简称 JFA)，贷款方将豁免该房地产投资信托2023年总重组协议 (Master Restructuring Agreement, 简称 MRA) 中的某些条件，并将贷款期限延长约12至18个月，其中不包括保荐人-贷款方的贷款。
该协议还将把最低银行利息覆盖率 (interest coverage ratio, 简称 ICR) 的要求从2倍降至1.5倍。现有的临时宽限措施将于12月31日到期，而此举将延长这一较低的最低要求。截至9月30日，MUST 的银行利息覆盖率为2倍。
联合贷款协议还将允许 MUST 在完成一项资产出售后，恢复半年度派息。
在所有现有贷款（包括保荐人-贷款方的贷款）全部偿还或再融资之前，年度派息额的上限初步定为年度可分配收入的20%或300万美元，以较低者为准。
管理公司表示，随着 MUST 投资组合的多元化和增长，其后打算逐步提高派息率。
该协议的生效取决于单位持有人在12月15日的特别股东大会上通过三项决议。这些决议涵盖更新该房地产投资信托的资产处置和收购授权，以及修订其信托契约书，以给予管理公司在派息金额和频率上的酌情权。
如果单位持有人批准了所有三项决议，但贷款方未批准联合贷款协议的条款，MUST 将不会执行更新后的授权，但会继续进行信托契约书的修订。
根据第一项决议，管理公司将被允许出售最多四处现有物业，净收益总额上限为5.25亿美元。相比之下，现有授权允许出售最多三处资产，净收益上限为3.5亿美元。其中一处名为 Figueroa 的物业已于六月售出。
每笔出售都必须经管理公司的所有董事批准，并且净对价必须至少为该物业最新独立估值的90%。
在拨出批准用于资本支出的款项后，资产出售所得收益必须首先用于偿还现有贷款，不包括保荐人-贷款方的贷款。任何盈余可用于收购或管理公司认为合适的其他用途。
第二项决议旨在寻求批准一项更新的收购授权，允许 MUST 在美国和加拿大收购工业资产（包括新经济领域的资产），以及居住领域和零售物业。
根据更新后的授权，收购的协议物业总价值上限为6亿美元。每项收购都必须经管理公司的所有董事批准，且协议物业价值不得超过最新独立估值的110%。
在 MUST 的总杠杆率高于50%的情况下，每项收购的利息覆盖率必须至少为1.6倍。收购资金中，债务融资不得超过40%，其余资金将来自资产出售收益、租金和其他收入，或发行新单位。
任何新增债务还必须在收购后能降低总杠杆率，并且 MUST 产生的总债务上限为7亿美元。
最后一项决议涉及修订信托契约书，给予管理公司对派息金额和频率的酌情决定权。这将取代现有规定，即必须派发至少90%的年度可分配收入。
截至9月30日，MUST 的总债务从2023年6月30日的10.3亿美元降至4.87亿美元。管理公司表示，其目标是在偿还除保荐人-贷款方贷款以外的所有现有贷款后，将杠杆率从目前的54%降至35%以下。
作为拟议的联合贷款协议的一部分，MUST 还将动用其可用现金中的2800万美元，部分偿还将于2027年和2028年到期的贷款，每年分配1400万美元。
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