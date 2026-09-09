丰树物流信托首次发行7450万美元点心债

该三年期债券的票面年利率为2.1%

此次债券募集的资金将用于一般企业用途，包括为丰树物流信托的现有借款进行再融资。 照片：《商业时报》资料图

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【新加坡】丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust, 简称MLT）的管理人宣布，已定价发行价值5亿元人民币（约合7450万美元）的离岸人民币债券，这是其首次涉足点心债券市场。

该公司在周二（9月8日）表示，这笔三年期债券的票面年利率为2.1%，募集资金将用于一般企业用途，包括为MLT的现有借款进行再融资。

惠誉评级（Fitch Ratings）授予该债券“BBB+”的长期评级，与MLT的长期发行人违约评级一致。该债券是在MLT的30亿新元欧洲中期票据计划下发行的。

MLT管理人首席执行官Jean Kam表示：“在融资条件有利的情况下，通过进入离岸人民币市场，我们获得了具有竞争力的融资，同时实现了融资来源和投资者基础的多元化。”

“本次发行增强了我们的财务灵活性，并支持我们为优化资本结构、为单位持有人带来长期回报所做的持续努力。”

管理人表示，此次发行吸引了“多元化”机构投资者的“浓厚兴趣”。汇丰银行（HSBC）是此次发行的独家主承销商。

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什么是点心债？

点心债因香港标志性的小盘菜肴“点心”而得名，是指在中国大陆以外（主要是在香港）发行、以人民币计价的债务证券。

由于这些债券以离岸人民币结算，它们为国际公司提供了一种无需遵循中国大陆严格金融规定即可获得人民币的途径。

这使其有别于熊猫债（境外机构在中国大陆发行的以人民币计价的债券）和功夫债（中国企业在境外发行的外币债券）。

根据中证鹏元资信评估（CSPI Ratings）的数据，点心债的境外发行量近期增长迅猛，在2025年创下历史新高，并在2026年第一季度同比增长了128.6%。

在MLT之前，新加坡航空公司（Singapore Airlines）已于今年六月首次进入离岸人民币债券市场，计划发行15亿元人民币的五年期点心债。这两家公司加入了越来越多全球发行人的行列，旨在利用中国较低的借贷成本。

该信托周二还表示，已同意出售其位于澳大利亚维多利亚州的一处闲置物流地产，售价为2800万澳元（约合2020万美元）。

在上述消息公布前，MLT的单位价格周二收盘报1.15新元，下跌0.9%，即0.01新元。