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星展银行：尽管美联储持鹰派立场，新加坡房地产投资信托仍有望迎来估值重估

该研究机构表示，即将到来的财报季可能会推动估值进一步重估

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Wed, Jul 8, 2026 · 07:00 AM
    • 六月份，新加坡、泰国和香港的房地产投资信托表现好坏参半。
    • 六月份，新加坡、泰国和香港的房地产投资信托表现好坏参半。 图片来源：《商业时报》资料图

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    【新加坡】星展集团研究部表示，尽管市场背景更为鹰派，但新加坡、香港和泰国的房地产投资信托（Reits）已显示出韧性。

    该研究机构在周一（7月6日）的报告中指出，尽管负面因素已被市场消化，但这三个市场受到的影响各不相同。

    星展银行表示，在全球经济不确定性的背景下，该地区的投资者纷纷在防御性Reits中寻求避险，使得Reits的估值保持“吸引力”。这应能“缓冲利率走势的短期波动”，而4.9%至7.6%的收益率有助于推动资金回流该行业。

    星展银行的分析师观察到，这种波动源于美国联邦储备局（美联储），该机构在六月份维持利率在3.5%至3.75%的区间不变。与此同时，美联储通过重申其恢复价格稳定的承诺、减少提供前瞻性指引并取消此前的宽松倾向，传达了“明显更为鹰派的信息”。

    在此背景下，星展银行预计，即将到来的财报季将成为新加坡上市房地产投资信托（S-Reits）的催化剂。尽管S-Reits今年迄今表现平平，但业绩结果可能会推动该行业估值的进一步重估。

    新加坡和泰国Reits相对稳定

    尽管美联储的鹰派立场在六月份给区域房地产市场带来了压力，但各市场表现好坏参半。

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    星展银行的分析师指出，当全球利率和债券收益率上升时，寻求收益的投资者会从Reits转向更安全的政府债券，从而导致Reit单位价格下跌。

    大多数亚洲债券收益率确实已经上升，目前比年内低点高出约40至50个基点。然而，新加坡是个例外，其10年期国债收益率稳定在2.04%左右的水平。

    由于新加坡的无风险利率并未大幅飙升，S-Reits保持相对稳定，环比上涨0.4%。泰国Reits上涨3.1%，而香港Reits则下跌5.4%。

    星展银行表示：“鉴于国内融资成本下降、出租率稳健以及租金复归率健康，我们仍然认为S-Reits处于相对有利的位置。”

    该行补充说，资本循环和资产优化持续支撑盈利。目前S-Reits的收益率为6.2%，相比之下，香港为7.8%，泰国为4.9%至7.6%不等。

    报告称：“收益率差也已扩大至历史平均水平之上，为股价提供了支撑。”

    差异化的影响体现在香港Reits持续面临更具挑战性的背景。高利率与疲软的写字楼租赁需求、高空置率和低迷的投资活动同时存在。

    尽管如此，作为香港银行基准借贷利率的香港银行同业拆息的下降，以及持续的政策支持，应能为融资成本提供一些缓解。

    与此同时，在旅游业复苏、零售支出改善和酒店需求回暖的支撑下，泰国Reits表现出相对更强的韧性。然而，鉴于外国投资者的参与以及该行业对外部资本市场的依赖，市场情绪仍对全球利率保持敏感。

    星展银行表示：“我们保持选择性，青睐那些拥有强劲资产负债表、再融资风险有限、租金增长前景明朗且资本循环活跃的Reit平台。”并指出，这类Reits应“随着融资条件逐步稳定而跑赢大市”。

    值得关注的方面

    今年以来，由于投资者转向增长型和周期性股票，S-Reits表现不佳。富时海峡时报房地产投资信托指数在六月份环比上涨0.4%，但跑输了上涨2.6%的海峡时报指数（STI）。

    这种分化自年初以来一直很明显，Reit板块下跌了6.1%，而海峡时报指数则上涨了11%。

    星展银行表示，即将到来的财报季可能会推动估值进一步重估。由于本季度是数个S-Reit的派息季度，投资者将密切关注该行业，以评估全年的整体派息轨迹。

    S-Reits的运营指标保持稳定，且利率与三四年前相比仍处于低位。因此，当前的新加坡基准利率仍“远低于”S-Reit行业超过3%的平均借贷成本。

    星展银行表示，随着旧有借款到期并进行再融资，这为进一步的债务重定价收益保留了空间。

    报告指出：“我们维持我们的观点，即部分S-Reits，特别是那些在新加坡市场业务占比较大的S-Reits，在再融资时仍能节省成本。”并补充说，这将推高派息水平。

    估值也“在对收益率‘在更长时间内保持高位’的担忧下仍具吸引力”，因为市场已经消化了大部分风险。

    远期全年收益率约为6.2%，收益率差为4.2%。星展银行指出，这些数据已接近比其长期平均值低一个标准差的水平，这为“该行业提供了支撑”。

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